Влада проводить обшуки у представників «Європейської солідарності»: заява опозиції

Турчинов: «Мета таких обшуків не збирання якоїсь показової бази, а демонстративний терор»

Сьогодні у деяких представників партії «Європейська солідарність» пройшли обшуки. Про це заявив керівник центрального штабу партії Олександр Турчинов під час брифінгу.

«Сьогодні зранку відбулися обшуки у представників нашої партії. Зокрема обшукували оселю надзвичайного і повноважного посла Юрія Онищенка, який має 25 років дипломатичного стажу, віддано працював на свою країну. Також обшукувала ексдепутата Сергія Березенка та інших наших колег», – уточнив Турчинов.

Він додав, що у такий спосіб влада намагається залякати головних політичних опонентів. «Ви знаєте, що вони шукали? Вони шукали мабуть відповідь на ту кризу, яка є сьогодні. Вони шукали документи, пов’язані із вугіллям, але не 21 року, а 14 року. Безумовно вони нічого не знайшли і не могли знайти. Але мета таких обшуків не збирання якоїсь показової бази, мета – це демонстративний терор, демонстративне залякування, принижування. Ну уявіть у родин маленькі діти. Коли о 7 ранку вриваються у вашу оселю люди, які щось хочуть знайти, це безумовно не створює святковий настрій перед новорічними святами. Ще раз підкреслюю – нічого не знайшли, але вітання новорічне передали», – повідомив Турчинов.

Керівник центрального штабу партії також зазначив, що подібні «провокації» триватимуть і далі. «Ми знаємо, що і далі будуть продовжуватися провокації проти «Європейської солідарності» і далі Зеленський ставить перед силовиками завдання боротися не з російською агресією, а саме з головним політичним опонентом Петром Порошенком... Пане Зеленський і пане Шмигаль ви пошукайте у своїх офісах і в офісах президента, і в офісі Кабінету міністрів саме документи, які пов’язані з вугіллям, які дійсно можуть зацікавити, якщо не зараз, то у найближчому майбутньому, правоохоронні органи. Документи пов’язані із завезенням на $3 млрд російського вугілля, а також вугілля з окупованих територій, те що ви намагаєтесь робити», – наголосив Турчинов.

Нагадаємо, українські та іноземні дипломати засудили політичні переслідування проти Порошенка.

Раніше «Главкому» стало відомо, що в Офісі генпрокурора підписали арешт Порошенку.

Наразі Петро Порошенко перебуває з робочим візитом у Європі. Він обіцяв повернутися в Україну у середині січня.

До слова, 23 грудня нардепи подали правоохоронцям заяву про «держзраду» Зеленського. Також адвокати Порошенка прибули до ДБР для «діалогу з опонентами».

Нагадаємо, 20 грудня п'ятий президент України та народний депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко отримав підозру у державній зраді.

Згодом адвокати Петра Порошенка заявили, що вважають так звану «вугільну справу» політично вмотивованою та необґрунтованою. Сфабрикованою вважає нову справу проти п’ятого президента й керівник центрального штабу «Європейської солідарності» Олександр Турчинов. Він запевнив, що Порошенко ходитиме на допити, коли повернеться в Україну.

Тим часом CША відреагували на звинувачення проти Порошенка. Також посол Британії застерегла Зеленського від вибіркового правосуддя.

Президент Володимир Зеленський вважає, що оголошення підозри п'ятому президенту Петру Порошенку не вплине на внутрішньополітичну ситуацію в Україні.