Порошенко у другому турі виграє у Зеленського – опитування
Згідно опитування Фонду «Демократичні ініціативи» та Центру Разумкова, у другому турі Порошенко обходить Зеленського
Петро Порошенко у другому турі президентських виборів перемагає Володимира Зеленського. Такі дані оприлюднили соціологи під час пресконференції «Новорічні сподівання і несподіванки: з якими почуттями і думками українці проводжають старий і зустрічають Новий рік». Організатором дослідження є Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з Центром Разумкова.
Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, у першому турі Зеленський отримав би 17,5% від усіх опитаних або 24% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме. За Порошенка готові голосувати відповідно 11% і 16% опитаних.
У другому турі Порошенко обходить Зеленського. За Петра Порошенка готові голосувати 50,1% голосів тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за Володимира Зеленського проголосують 49,9% опитаних.
Як відомо, у другому турі президентських виборів у 2019 році Володимир Зеленський набрав 73%, Петро Порошенко – 24%.
Раніше опитування Socis показало, що Зеленський очолив антирейтинг політиків. Також повідомлялося, що більшість українців проти, щоб Зеленський ще раз ішов у президенти.
Нещодавно опитування показало, кому Зеленський може програти у другому турі виборів.
Також ще одна соціологічна контора показала найвищий антирейтинг Зеленського.
- Чи впорається Зеленський з роллю Верховного головнокомандувача? Результати опитування
- Українці назвали головних винуватців зриву спецоперації із «вагнерівцями»
- Чому «падає» Зеленський і його партія? Пояснюють соціологи, яким тепер погрожують
- Падає рейтинг? Не біда! Байден показав приклад усім українським президентам