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    Порошенко у другому турі виграє у Зеленського – опитування

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    У другому турі президентських виборів Петро Порошенко з незначним відривом обходить Володимира Зеленського - Порошенко у другому турі виграє у Зеленського – опитування
    У другому турі президентських виборів Петро Порошенко з незначним відривом обходить Володимира Зеленського
    фото: glavcom.ua

    Згідно опитування Фонду «Демократичні ініціативи» та Центру Разумкова, у другому турі Порошенко обходить Зеленського

    Петро Порошенко у другому турі президентських виборів перемагає Володимира Зеленського. Такі дані оприлюднили соціологи під час пресконференції «Новорічні сподівання і несподіванки: з якими почуттями і думками українці проводжають старий і зустрічають Новий рік». Організатором дослідження є Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з Центром Разумкова.

    Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, у першому турі Зеленський отримав би 17,5% від усіх опитаних або 24% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме. За Порошенка готові голосувати відповідно 11% і 16% опитаних.

    У другому турі Порошенко обходить Зеленського. За Петра Порошенка готові голосувати 50,1% голосів тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за Володимира Зеленського проголосують 49,9% опитаних.

    Як відомо, у другому турі президентських виборів у 2019 році Володимир Зеленський набрав 73%, Петро Порошенко – 24%.

    Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова спільно з Фондом «Демократичні ініціативи» імені І. Кучеріва з 17 по 22 грудня 2021 року методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

    Раніше опитування Socis показало, що Зеленський очолив антирейтинг політиків. Також повідомлялося, що більшість українців проти, щоб Зеленський ще раз ішов у президенти.

    Нещодавно опитування показало, кому Зеленський може програти у другому турі виборів.

    Також ще одна соціологічна контора показала найвищий антирейтинг Зеленського.

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    Теги: Петро Порошенко соцопитування вибори рейтинг політика українці Володимир Зеленський
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    Порошенко у другому турі виграє у Зеленського – опитування