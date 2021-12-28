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    Проти прокурора, який підписав арешт Порошенку, відкрито дисциплінарне провадження

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    Заступник генпрокурор Олексій Симоненко був гостем на дні народженні скандального заступника Єрмака&nbsp;Олега Татарова, підозрюваного в корупції - Проти прокурора, який підписав арешт Порошенку, відкрито дисциплінарне провадження
    Заступник генпрокурор Олексій Симоненко був гостем на дні народженні скандального заступника Єрмака Олега Татарова, підозрюваного в корупції
    фото: advokatpost.com

    Провадження відкрито через те, що заступник генпрокурора був на дні народженні Татарова у вересні

    Проти заступника генпрокурора Олексія Симоненка відкрили дисциплінарне провадження, повідомили у «Центрі протидії корупції». ЦПК звернувся до органів прокуратури через те, що Симоненко був присутнім на дні народженні заступника голови Офісу президента Олега Татарова, підозрюваного в корупції.

    Останнім часом ім'я заступника Венедіктової Олексія Симоненка фігурує у новинах через те, що він підписав клопотання про арешт експрезидента та лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка і заставу в сумі 1 мільярд гривень.

    «Щодо заступника Венедіктової, який зливав справу Татарова, відкрили дисциплінарне провадження після звернення ЦПК. У вересні Центр протидії корупції звернувся до органів прокуратури із вимогою притягнути до дисциплінарної відповідальності заступника генеральної прокурорки Олексія Симоненка, який прийшов на день народження до підозрюваного в корупції заступника голови Офісу президента Олега Татарова», – повідомили в ЦПК.

    Вказано, що коли Татаров святкував день народження, він офіційно залишався підозрюваним у справі, процесуальні керівники в якій підлеглі Симоненку прокурори. Водночас Симоненко прийшов на день народження в позаробочий час та використав службове авто. На останньому він приїхав на свято та поїхав звідти о третій ночі один із останніх.

    «Симоненко був невипадковим гостем: рік тому саме він забрав справу Татарова в Національного антикорупційного бюро України і передав її СБУ. Провадження вже мало бути в суді, однак прокурори заблокували цей процес», – додали в ЦПК.

    На початку вересня заступник глави Офісу президента Олег Татаров святкував свій день народження. Серед запрошених гостей було понад 10 чиновників силових відомств – дехто з них раніше були дотичними до розслідування проти самого Татарова. Через це ЦПК вимагало кількох людей притягнути до кримінальної відповідальності. Зокрема, крім Симоненка це стосувалося й керівника департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Яна Стрелюка.

    Пізніше Татаров прокоментував святкування свого дня народження. Правда він заявив, що не вбачає у цій ситуації жодного конфлікту інтересів.

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    Теги: прокуратура Офіс Генерального прокурора скандал розслідування Офіс президента Олег Татаров
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    Проти прокурора, який підписав арешт Порошенку, відкрито дисциплінарне провадження