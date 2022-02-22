Білий дім розкрив деталі розмови Байдена та Зеленського

Байден підкреслив, що США швидко і рішуче відреагують на подальшу агресію Росії проти України

Президент США Джо Байден ввечері 21 лютого провів телефонні розмови з лідерами України, Франції та Німеччини Володимиром Зеленським, Еммануелем Макроном і Олафом Шольцем. Про це повідомляє Білий дім.

Зазначається, що Байден підтвердив Зеленському прихильність США суверенітету і територіальної цілісності України, а також рішуче засудив рішення президента Росії Володимира Путіна про визнання «ЛДНР». Він поінформував Зеленського про відповідні заходи США, включаючи наш план щодо введення санкцій.

Разом з тим Байден підкреслив, що США швидко і рішуче відреагують на подальшу агресію Росії проти України, діючи в тісному контакті зі своїми союзниками і партнерами.

Також лідер США обговорив з Макроном і Олафом триваючу ескалацію конфлікту Росії проти України. Лідери трьох країн рішуче засудили рішення Путіна визнати «ЛДНР».

Ще вони узгоджували, як США, Франція і Німеччина будуть продовжувати координувати свої дії за наступними кроками.

Нагадаємо, Байден введе санкції проти всіх, хто буде причетний до «ЛДНР».

«Ми очікували на таке рішення з боку Росії і готові негайно реагувати. Президент Байден невдовзі оприлюднить указ, яке заборонятиме будь-які фінансові, інвестиційні та торгівельні операції громадян США з території «ДНР» і «ЛНР», або з їхніми представниками. Цей указ також надасть повноваження запроваджувати санкції проти будь-якої особи, стосовно якої буде встановлено факт здійснення будь-якої діяльності на території, контрольованої цими формуваннями», – йдеться в заяві Білого дому.

Зазначимо, ЗМІІ повідомляють про колони російських танків на Донбасі: Данілов відреагував.

Нагадаємо, ввечері 21 лютого президент РФ Володимир Путін після засідання Ради Безпеки РФ виступив із зверненням, у фіналі якого повідомив, що прийняв рішення про визнання «ЛДНР». Невдовзі російський диктатор та ватажки окупаційних утворень підписали відповідні документи.

Також Путін дав добро на введення військ в Україну: опубліковано укази.

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