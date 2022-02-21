Байден зібрав команду з нацбезпеки після Радбезу РФ

Джо Байден у понеділок проводить зустріч зі своєю командою з національної безпеки

На нараді присутні держсекретар, міністр оборони, генерал Марк Міллі та олова Об'єднаного комітету начальників штабів США

Президент США Джо Байден у понеділок проводить зустріч зі своєю командою з національної безпеки щодо Росії та України. Про це Reuters повідомив представник Білого дому на умовах анонімності.

Представник Білого дому розповів про зустріч після того, як очевидець ЗМІ бачив, як держсекретар Ентоні Блінкен, міністр оборони Ллойд Остін та генерал Марк Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США, прибули до Білого дому.

Зустріч у Вашингтоні відбувається в той час, як президент Росії Володимир Путін вирішує прохання ватажків «Л/ДНР» про визнання територій незалежними.

Ввечері Путін сказав Шольцу та Макрону, що підпише указ про визнання «ДНР» та «ЛНР».

Зазначимо, у зв'язку із заявами, які пролунали на засіданні Ради безпеки Російської Федерації, Володимир Зеленський провів термінові консультації з Еммануелем Макроном та Олафом Шольцем та скликав РНБО.

Зазначимо, за годину до наради Радбезу ватажки бойовиків Денис Пушилін і Леонід Пасічник попросили про визнання «незалежності республік». Також стало відомо, що після рішення Путіна на окуповану територію Донбасу може зайти російська армія.

Як відомо, всі доповідачі на засіданні Ради безпеки РФ скаржились Путіну на начебто небажання України виконувати Мінські угоди та казали, що «Донбас Україні не потрібен».

Також головний розвідник Путіна «проговорився», що «Л/ДНР» приєднають до Росії (відео).

Коли ж усі виступили, Путін подякував присутнім та пообіцяв, що оголосить своє рішення щодо визнання терористичних «ДНР» та «ЛНР» вже сьогодні.

Раніше у лютому на стіл Володимира Путіна лягло звернення Державної Думи Росії, яка просить розглянути питання про визнання підконтрольних їй так званих республік «ДНР» та «ЛНР» суверенними і незалежними державами.