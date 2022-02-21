Макрон організовує проведення саміту Путіна та Байдена

Президенти США та РФ прийняли пропозицію зустрітися у Франції

Президент Франції Еммануель Макрон запропонував американському колезі Джо Байдену та російському лідеру Володимиру Путіну провести саміт із питань безпеки та стратегічної стабільності в Європі. Про це повідомляє пресслужба Єлисейського палацу.

Обидві сторони ухвалили пропозицію Макрона зустрітися у Франції.

«Макрон запропонував провести саміт між президентом Байденом і президентом Путіним, а потім із відповідними зацікавленими сторонами для обговорення питань безпеки та стратегічної стабільності в Європі. Президенти Байден і Путін обоє погодилися з ідеєю такого саміту в принципі», – йдеться у повідомленні.

Саміт може відбутися лише за умови, що Росія не вторгнеться в Україну, зауважили в Єлисейському палаці.

Питання для саміту президентів Росії та США підготують міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров та держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі 24 лютого.

Нагадаємо, 20 лютого Макрон двічі телефонував до Путіна. Увечері президент Франції Еммануель Макрон провів ще одну телефонну розмову з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Це друга розмова двох лідерів за добу, яка стосувалася України.

Також 20 лютого відбулося спілкування президента Франції із Борисом Джонсоном, Джо Байденом та іншими партнерами. Сторони узгоджували свої дії щодо перемовин із Росією.

Згідно з заявою Джонсона і Макрона, найближчий тиждень буде найважливішим для врегулювання ситуації в Україні.

Раніше стало відомо, що 20 лютого Путін і Макрон погодилися провести саміт щодо безпеки в Європі за участю України.

Як повідомлялося, Макрон звернувся до Путіна щодо визнання «ЛНР» і «ДНР».

Нагадаємо, США і Франція перевірять, чи відвела Росія війська від кордонів України.

До слова, Зеленський знову говорив із Макроном: деталі перемовин. Зауважимо, Макрон подзвонив Зеленському відразу після розмови з Путіним.