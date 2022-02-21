Байден введе санкції проти всіх, хто буде причетний до «ЛДНР»

США були готові до визнання «ЛДНР» з боку Росії

Президент США Джо Байден найближчим часом оголосить про запровадження санкцій проти всіх, хто буде причетний до діяльності незаконних формувань на окупованій території України – «ДНР» і «ЛНР». Про це повідомляється на сайті Білого дому.

Зазначається, що США були готові до визнання «ЛДНР» з боку Росії.

«Ми очікували на таке рішення з боку Росії і готові негайно реагувати. Президент Байден невдовзі оприлюднить указ, яке заборонятиме будь-які фінансові, інвестиційні та торгівельні операції громадян США з території «ДНР» і «ЛНР», або з їхніми представниками. Цей указ також надасть повноваження запроваджувати санкції проти будь-якої особи, стосовно якої буде встановлено факт здійснення будь-якої діяльності на території, контрольованої цими формуваннями», – йдеться в заяві.

Також Байден має намір підписати указ, що дозволяє оголошувати санкції проти будь-якої особи, яка веде свою діяльність в «ЛДНР»

«Також найближчим часом ми оголосимо про додаткові заходи, пов'язані з сьогоднішнім грубим порушенням Росією міжнародних зобов'язань», – йдеться в повідомленні.

У Білому домі зазначили, що ці заходи є окремими і доповнюють «швидкі і суворі економічні заходи, які США готують в координації з союзниками і партнерами, якщо Росія продовжить вторгнення в Україну».

«Ми продовжуємо тісно консультуватися з союзниками та партнерами, у тому числі з Україною, щодо подальших кроків та поточної ескалації Росії вздовж кордону з Україною», – зазначили в Білому домі.

До слова, Джонсон назвав «поганим знаком» рішення Путіна визнати «ЛДНР».

Сьогодні Bloomberg повідомив про санкції Євросоюзу у разі визнання Росією незалежності «ДНР» та «ЛНР». Також Польща ініціювала терміновий саміт ЄС та нові санкції проти Росії.

До цього лідери ЄС назвали дії Путіна кричущим порушення.

Нагадаємо, ввечері 21 лютого президент РФ Володимир Путін після засідання Ради Безпеки РФ виступив із зверненням, у фіналі якого повідомив, що прийняв рішення про визнання «ЛДНР». Невдовзі російський диктатор та ватажки окупаційних утворень підписали відповідні документи.

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