Кличко: Вартість пішоходно-велосипедного мосту не зростала



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Коментуючи якість скляних вставок на мосту, Кличко зазначив, що вони – безпечні

Мер Києва нагадав, що всі документи стосовно витрат на будівництво пішоходно-велосипедного мосту передані до Інституту досудових експертиз та КРУ

Вартість пішохідно-велосипедного мосту не змінилася у порівнянні з попередньо заявленою - всі закиди про нібито здорожчання об’єкту є неправдою і маніпуляціями.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Щодо розмов нібито на будівництві мосту вкрадені гроші, хочу сказати: це - маніпуляція! Коли беруть і складають суми вартості кількох об’єктів: Володимирської гірки, підпірних стінок схилів, фонтану, оновлення парку «Хрещатий», і звинувачують у тому, що зросли видатки на міст - це маніпуляція! Вартість зведення мосту не підвищувалася», - підкреслив Кличко, якого цитує його пресслужба.

Також мер Києва нагадав, що всі документи стосовно витрат на будівництво міська влада передала до Інституту досудових експертиз та КРУ для перевірки на відповідність вартості здійснених робіт і придбаних будівельних матеріалів.

«Більше того, на сьогодні оплатили лише 210 мільйонів. Це ті кошти, що пішли тільки на конструкцію цього мосту. За виконання робіт ми зможемо заплатити підрядникам тоді, коли пройдуть всі перевірки», - сказав Кличко.

Коментуючи якість скляних вставок на мосту, мер зазначив, що вони - безпечні. А пошкодження, що з’явилися на скляній поверхні, – результат дій вандалів.

«У мене є відеозаписи, як залазять на парапети, стрибають з них і перевіряють скло на міцність. Вандалів у нас вистачає. І тих, хто на авто намагається проїхатися пішохідним мостом, на жаль, - теж», - зазначив Кличко.

Нагадаємо, Кличко в інтерв’ю «Главкому» заявив, що ситуацію навколо пішохідно-велосипедного мосту використовують у боротьбі проти нього.