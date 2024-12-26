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США збільшують постачання зброї Україні – Зеленський

Наталія Порощук
glavcom.ua
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США збільшують постачання зброї Україні – Зеленський
Зеленський подякував партнерам України за допомогу
фото: Офіс президента

Зеленський: Я вдячний нашим партнерам

США нарощують обсяги військової допомоги Україні. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

«Дуже важливо те, що зараз Сполучені Штати збільшують постачання. Це потрібно, щоб вирівняти ситуацію. Я вдячний нашим партнерам. І темп постачання має стати таким, щоб збити темп російських штурмів. Нам потрібна більша сила зброї. І сильні позиції для дипломатії. І кожен підрозділ, кожна бригада, яка це забезпечує, наближає для нас можливість нормального миру», – йдеться у заяві.

Також, сьогодні головком ЗСУ Олександр Сирський та міністр оборони Умєров доповіли президенту про фронт. Зокрема, Зеленський відзначив деякі бригади:

«Я дякую за стійкість і сміливість у боях цими тижнями нашій 95-й, 80-й, 82-й окремим десантно-штурмовим бригадам. Також 68-ма окрема єгерська бригада – молодці, хлопці! 225-й та 425-й окремі штурмові батальйони – дякую! Також хочу відзначити зараз усіх наших воїнів, які завдають далекобійних ударів по території Росії. І в нас є правильні, потрібні результати у знищенні саме військової інфраструктури ворога, і тільки такої: Україна захищається від агресії, і наші удари спрямовані виключно на військові цілі».

Зеленський додав, що провів розмову із президентом Сербії. Він подякував Олександру Вучичу «за підтримку нашої держави, наших людей».

«Ми обговорили нашу взаємодію – двосторонню і також з іншими партнерами. Дуже ціную наш діалог. Максимум конструктивних відносин для України та спільної з партнерами безпеки», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що Україні від США 24 грудня надійшов $1 млрд, що забезпечений доходами від заморожених російських активів. 

Також міністерство оборони США надало компанії Williams International контракт на суму $253,7 млн. Кошти підуть на збільшення обсягів виробництва ракет, зокрема, в межах програм військової допомоги Україні.

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Теги: Володимир Зеленський війна Україна США військова допомога

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