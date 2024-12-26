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Зеленський провів нараду про повернення з-за кордону українців, які виїхали через війну

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Зеленський провів нараду про повернення з-за кордону українців, які виїхали через війну
Володимир Зеленський провів нараду з урядовцями
фото: Офіс президента України

Зеленський: Потрібні системні рішення, щоб дати Україні більше впевненості та сильне економічне дихання

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з урядовцями щодо створення економічних та соціальних стимулів для українців працювати в Україні. Про це глава української держави сказав у відеозверненні.

«Сьогодні багато уваги було щодо внутрішніх питань – тих рішень, тих новацій, які потрібні в перспективі, щоб Україна мала можливість повернути якнайбільше наших людей, які виїхали через війну. І ми повинні створити всі необхідні економічні, соціальні стимули для українців працювати в Україні, працювати на Україну, робити для України більше потенціалу, щоб бути на рівних у глобальній конкуренції. Український народ довів свою сміливість і може продемонструвати світові свою можливість відновлюватися, відбудовуватися з руїн», – сказав Зеленський.

Президент додав, що з цих питань відбулася нарада з віцепрем’єр-міністрами Олексієм Чернишовим, Михайлом Федоровим та Олексієм Кулебою, а також з командою Офісу Президента. 

«Ми готуємося на завтра ще до розмови з представниками українського бізнесу – про те, які системні рішення потрібні зараз та в перспективі, щоб дати Україні більше впевненості та сильне економічне дихання», – сказав Зеленський.

Нагадаємо що, директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України Елла Лібанова в інтервʼю BBC зазначила, що держава у роботі з біженцями має робити ставку на те, що саме в Україні вони матимуть належний соціальний статус.

Раніше повідомлялося, що на початку 2025 року стартує пілотний проєкт, який має допомогти повернути українців з-за кордону. Про це заявив радник президента України Олександр Камишін, повідомляють Новини.Live. Як зазначив Камишін, він разом з новим очільником Міністерства національної єдності Олексієм Чернишовим працюють над програмою повернення українців, зокрема в оборонну промисловість. Пілотний проєкт спершу запрацює в Німеччині під керівництвом нового міністерства.

До слова, з 1 березня 2025 року Словаччина планує скоротити терміни підтримки українських біженців. Зміни стосуватимуться часу перебування в центрах надання притулку та тривалості виплат допомоги на проживання.

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Теги: Володимир Зеленський Україна Елла Лібанова переселенці

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