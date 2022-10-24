Розвідка розкрила деталі авіакатастрофи в Іркутську

Су-30, який вилетів з авіазаводу, впав на двоповерховий будинок

Обидва винищувачі проходили випробовування після проведення ремонтних робіт

23 жовтня, зазнав катастрофи через низьку якість проведених ремонтних робіт. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

«Катастрофа російського літака пов'язана з низьким рівнем виконання ремонтних робіт. В результаті під час польоту відбулася розгерметизація салону. Екіпаж не зміг катапультуватися, що призвело до загибелі обох пілотів. Ім'я одного із загиблих – Віктор Крюков», – заявили в ГУР.

За даними розвідки, в день катастрофи в небо піднялися два літаки. Обидва винищувачі проходили випробовування після проведення ремонтних робіт. Один з них після виконання плану польоту приземлився на аеродромі, інший – залишився в повітрі. Відомо, що екіпаж винищувача Су-30 не виходив на зв'язок протягом 20 хвилин.

«Перший літак злетів знову та наблизився до аварійного судна. Пілоти візуально засвідчили, що екіпаж аварійного літака загинув, ймовірно, через несправну кисневу систему. Після закінчення палива, несправний літак впав на житловий будинок в районі Ново-Леніно», – резюмували в ГУР МО.

Нагадаємо, два пілоти загинули внаслідок катастрофи Су-30 в Іркутську. За повідомленням російських ЗМІ, Су-30СМ вилетів з авіазаводу та проходив випробування, а потім впав у мікрорайоні Ново-Леніно на двоповерховий будинок.