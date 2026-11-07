МЗС повідомило, чи постраждали українці під час стрілянини у Кракові

Зброя в автомобілі нападника, на якому він намагався втекти після стрілянини в Кракові

Польська влада заявила про ультраправі погляди підозрюваного. У його автомобілі знайшли зброю та боєприпаси

Громадяни України не постраждали внаслідок стрілянини в центрі Кракова, де загинули шестеро людей і ще 15 дістали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

За інформацією польської поліції, серед постраждалих є один іноземець і двоє правоохоронців. Один із поліцейських дістав три вогнепальні поранення та перебуває у вкрай тяжкому стані. Йому провели операцію. Самого нападника також госпіталізували з вогнепальними пораненнями. Його стан лікарі оцінюють як важкий.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на трагедію та висловив співчуття польському народу.

«Шокований трагічними подіями в Кракові, які забрали людські життя. Висловлюю щирі співчуття родинам загиблих і бажаю якнайшвидшого одужання всім постраждалим», – написав міністр у соцмережі X.

Сибіга засудив злочин і наголосив, що Україна солідарна з Польщею та її громадянами.

скрин: Andrii Sybiha / Х

Що відомо про нападника

Міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кєрвінський заявив, що підозрюваний міг бути прихильником ультраправих ідеологій. За його словами, про це свідчать попередні результати перевірки обставин нападу. Водночас остаточні висновки щодо мотивів ще мають зробити слідчі.

«Усе вказує на те, що злочинець мав дуже-дуже радикальні погляди. У його автомобілі знайдено багато одиниць зброї», – заявив Кєрвінський під час брифінгу.

За словами міністра, правоохоронці відкрили вогонь по нападнику приблизно через три хвилини після отримання повідомлення про стрілянину. Після цього на місце прибули медики та рятувальники.

Підозрюваний – громадянин Польщі зі Свентокшиського воєводства. Польські видання RMF24 та Wirtualna Polska називають його 24-річним. За даними журналістів, чоловік проживав в Остовець-Свентокшиському та мав дозвіл на зброю для спортивної стрільби. Він також був членом стрілецького клубу в місті Стараховіце.

Польське видання Onet з'ясувало, що автомобіль Subaru, яким користувався нападник, був зареєстрований на його 52-річного батька. Чоловік мав дозвіл на зброю та володів 11 одиницями вогнепальної зброї. За інформацією журналістів, раніше ні батько, ні син не потрапляли до поля зору поліції.

Міністр внутрішніх справ повідомив, що правоохоронці також проводять слідчі дії за місцем проживання підозрюваного. До перевірок залучили співробітників Агентства внутрішньої безпеки Польщі та поліцейських із контртерористичних підрозділів.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш окремо спростував припущення, що нападник був військовослужбовцем. За його словами, чоловік ніколи не служив у польській армії та не мав із нею жодного зв'язку.

Як сталася стрілянина

Інцидент трапився 7 листопада близько 15:00 на Головній ринковій площі (Ринек-Глувни) в історичному центрі Кракова.

За інформацією польських ЗМІ, нападник на чорному автомобілі Subaru заїхав у пішохідну зону з боку вулиці Славковської та почав стріляти по перехожих. Він використовував довгоствольну зброю військового типу, яку поліція попередньо ідентифікувала як можливий самозарядний карабін AR-15.

Після цього чоловік продовжив рух містом і стріляв у бік трамвая першого маршруту на площі Всіх Святих. Куля розбила скло в кабіні водія. Пасажири та водій не постраждали, повідомило міське управління Кракова.

Нападник намагався втекти, однак поліцейські наздогнали його та затримали на перехресті вулиць Дітля і Страдомської. Під час затримання правоохоронці застосували зброю та поранили чоловіка.

У його автомобілі знайшли додаткову зброю, боєприпаси та військове спорядження. За інформацією польської поліції, серед речей у багажнику були військовий рюкзак, спорядження та багнет.

За останніми офіційними даними, внаслідок стрілянини загинули четверо жінок і двоє чоловіків. Ще 15 людей дістали поранення. Правоохоронці продовжують з'ясовувати мотиви нападу та перевіряють усі обставини трагедії.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що поліція встановила громадянство та вік підозрюваного у стрілянині в Кракові.