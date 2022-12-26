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Чого очікувати від окупантів взимку: прогноз розвідки

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Чого очікувати від окупантів взимку: прогноз розвідки
Начальник ГУР запевнив у відсутності реальної спроможності рашистів чогось домогтись
фото з відкритих джерел

Буданов розповів про найближчі плани росіян та їх провали на фронті

Узимку ситуація на фронті не зазнає суттєвих змін, проте Російська Федерація на чолі з диктатором Путіним не втрачає надії захопити наші території. Про це розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов у інтерв'ю для Ліга.net.

Бахмут – ціль російської армії протягом декількох місяців. Та попри намагання окупантів просунутися вперед, найближчим часом хід російсько-української війни докорінно не зміниться, адже окупанти зазнають невдач.

«Росія знаходиться зараз у глухому куті, і єдине місце, де вона ще «намагається намагатись» наступати – це Бахмут. Особливих успіхів на цьому напрямку не мають. Із серпня (росіяни – ред.) постійно кажуть, що Бахмут майже захоплено. Як бачите, вже кінець грудня. Єдине, де вони окрім цього пробують концентрувати свої сили, – трошки північніше Бахмута і в напрямку Запоріжжя. Але ми не бачимо реальної спроможності чогось домогтись», – поділився Буданов.

До того ж воєначальник зазначив, що росіяни вже робили кілька спроб невеликих локальних наступів. Усі вони були зазделегідь виявлені та закінчилися для загарбників нічим.

Нагадаємо, вагнерівські найманці намагаються щосили захопити місто Бахмут, щоб відтіснити на задній план конкуруючих командирів регулярної російської армії – Буданов пояснив, навіщо вагнерівцям потрібен Бахмут.

Росіяни хочуть вийти на кордони Донецької та Луганської областей. Тому окупанти втрачають тисячі солдат, але не полишають спроби захопити Бахмут.

До слова, наразі росіяни готуються до нових ракетних ударів. Про плани окупантів розповів Арестович. 

Про масовані обстріли попередив і Зеленський. Росія намагається компенсувати свої програші зловтіхою своїх пропагандистів після ракетних ударів по нашій країні. Цими днями не слід нехтувати повітряними тривогами, адже РФ зазнала масштабної поразки, тож ворог спробує зробити для українців останні дні 2022 року «темними й складними».

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Теги: війна фронт Кирило Буданов

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