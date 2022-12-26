Звільнення Криму: Буданов уточнив прогноз на 2023 рік

Начальник ГУР: «Наші підрозділи зайдуть до Криму зі зброєю в руках»

Україна поверне Крим до літа 2023 року не тільки дипломатичним шляхом, а й військовим. Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов у інтерв'ю для Ліга.net.

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Воєначальник запевнив у поверненні усіх втрачених територій та поділився деталями щодо звільнення півострова. Крим – не тільки дипломатична історія. «Крим буде повернуто комбінованим шляхом: і силою, і дипломатією. Але без сили нічого не буде. Наші підрозділи зайдуть туди зі зброєю в руках», – розповів Буданов.

Крім того, він дав пораду для майбутнього літнього відпочинку. «Я пораджу (поїхати у відпустку – ред.) в Крим. Це перлина України, яка давно чекає на українських туристів», – зауважив начальник української розвідки.

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Нагадаємо, напередодні Буданов розповів про найближчі плани росіян та їх провали на фронті. Російська Федерація на чолі з диктатором Путіним не втрачає надії захопити наші території.

Раніше повідомлялося, що на тлі успішного контрнаступу Збройних сил України на південному напрямку й деокупації Херсона росіяни почали масово виїжджати з Криму – ринок нерухомості впав на 72%.

До слова, українські військовослужбовці визволять Крим від російських загарбників до кінця прийдешнього літа, тобто до кінця серпня 2023 року – таким прогнозом поділився американський генерал Бен Ходжес.