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    Разумков показав, яким був у студентські роки (фото)

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    Разумков закінчив Інститут міжнародних відносин, де вивчав міжнародну економіку - Разумков показав, яким був у студентські роки (фото)
    Разумков закінчив Інститут міжнародних відносин, де вивчав міжнародну економіку
    фото Дмитро Разумков/Instagram

    Разумков: «Саме в університеті зустрів справжнє кохання»

    Разумков показав, яким був у студентські роки (фото)

    З нагоди Дня студента, яке відзначають у всьому світі сьогодні, 17 листопада, колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков згадав свої студентське життя і опублікував декілька фото. Спогадами народний обранець поділився на сторінці в Instagram.

    38-річний політик виклав фото себе юного та привітав усіх студентів з їхнім святом.

    «Моє студентське життя було доволі активним. Почав працювати ще з першого курсу, оскільки завжди хотілося спробувати теорію на практиці. Саме в університеті зустрів справжнє кохання, адже там познайомився з дружиною», – зізнався ексспікер.

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    Разумков показав, яким був у студентські роки (фото)
    Разумков показав, яким був у студентські роки (фото)
    Разумков показав, яким був у студентські роки (фото)

    Також політик ностальгічно пригадав, чому навчився у студентські роки. «Студентські роки подарували багато нових знайомств та навчили швидко шукати вихід із будь-якої ситуації. Коли ти студент, світ сприймається інакше. Здається, що до будь-якої цілі лише один крок!», – написав Разумков.

    Депутат закінчив Інститут міжнародних відносин, де вивчав міжнародну економіку.

    Нагадаємо, у Верховній Раді створили міжфракційне депутатське об'єднання «Розумна політика», яку очолив колишній голова парламенту Дмитро Разумков.

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    Теги: депутат студенти політика Дмитро Разумков Розумна політика
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    Разумков показав, яким був у студентські роки (фото)