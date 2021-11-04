Арахамія назвав трьох «слуг»-антивакцинаторів

Понад 150 нардепів зі «Слуги народу» заявили, що вони вакциновані від коронавірусу

Троє нардепів відкрито сказали, що вони не вакцинуються від Covid-19

Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія назвав трьох людей у парламенті, які заявляють, що не будуть вакцинуватись. Вони усі троє з монобільшості – Юрій Камельчук, Ліза Богуцька та Артем Дмитрук. Про це Арахамія розповів журналістам у кулуарах парламенту, пише УП.

«У нас є інформація по тих людях, які надали дозвіл – понад 150 людей, які сказали (що вони вакциновані, – ред.). Багато людей сказали: «Я не хочу поширювати цю інформацію». Ну, вони мають право. Але тоді ми не можемо скласти нормальну статистику (вакцинованих у парламенті, – ред.)», – сказав він.

«Але я питаю в людей, окрім Камельчука і Богуцької, я, чесно кажучи, не знаю людей, які відкрито кажуть, що вони не вакцинуються. А, ще Дмитрук, так», – додав Арахамія.

Після цього Арахамія підтвердив, що на засіданні фракції розглянуть виключення з неї Дмитрука.

Раніше нардеп Радуцький назвав кількість нещеплених нардепів та активних антивакцинаторів.

До слова, нардепка від «Слуги народу» підтримала антивакцинаторів, які вийшли під парламент.

Як відомо, антивакцинаторка Савченко також вийшла на мітинг у Києві (відео). Зазначимо, «слуга»-антивакцинатор готовий витрачати щомісяця кілька тисяч на ПЛР-тести.

Раніше російськомовна блогерка та депутатка від «Слуги народу» Ліза Богуцька також взялася підігрівати антивакцинаторські настрої в українському суспільстві.

Ще «слуга» Камельчук відзначився скандальною заявою проти вакцинації.

Юрій Камельчук в ефірі телеканалу «Наш» повідомляв, що не вірить в ефективність вакцин проти Covid-19, оскільки вважає цю хворобу «вигаданою».

Як відомо, нардеп від «Слуги народу» Юрій Камельчук, який раніше робив заяви про те, що коронавірусна інфекція – «вигадана», виступив у ПАРЄ на тему Covid-паспортів та сертифікатів.

До слова, соцмережі збурені тим, як «слуга» Камельчук спілкувався з дружинами шахтарів.

Раніше нардеп Радуцький зазначив, що затяті антивакцинатори зі «Слуги народу» вірять у чипування та не визнають коронавірус.

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