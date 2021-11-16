Опального «слугу» Дмитрука офіційно вигнали з фракції

Депутат Артем Дмитрук вже більше не член фракції «Слуга народу»

Рішення про виключення нардепа фракція ухвалила напередодні ввечері

Народного депутата Артема Дмитрука офіційно виключили з фракції «Слуга народу». Про це заявив на засіданні парламенту 16 листопада перший віцеспікер Олександр Корнієнко.

«Відповідно до ч. 3 ст. 60 регламенту Верховної Ради повідомляю про рішення депутатської фракції партії «Слуга народу» виключити зі складу фракції народного депутата Дмитрука Артема Геннадійовича», – сказав Корнієнко.

Нагадаємо, 15 листопада на засіданні фракції «Слуга народу» вирішили виключити нардепа Артема Дмитрука.

Минулого тижня вже ексочільник «Слуги народу Олександр Корнієнко назвав нардепа, якому загрожує виключення зі «Слуги народу». За його словами, з'їзд «слуг» обговорить подальше перебування Артема Дмитрука в лавах партії.

«Та риторика, яку проводить пан Артем, точно не «слуг народу», а тих партій, які названі іменами тих, хто у санкціях», – сказав він.

Зважаючи на все, Корнієнко мав на увазі інтерв'ю Дмитрука, яке вийшло кілька тижнів тому на YouTube-каналі проросійського відеоблогера Анатолія Шарія. У ньому нардеп повідомив, що розчарований у партії «Слуга народу».

«Якщо фракція поставить питання про виключення, ми в автоматичному режимі виключаємо з партії», – сказав Корнієнко.

Артем Дмитрук став нардепом, вигравши вибори в окрузі №133 на Одещині. На днях стало відомо, що Дмитрук приєднається до нового об'єднання експікера Ради Дмитра Разукова «Розумна політика».

Раніше Дмитрук заявляв, що закон про олігархів потрібен провладній партії насамперед для піару та утримання свого рейтингу.

Також нещодавно «слуга» Дмитрук приїхав у Раду на «копійці».

До слова, «слуга» Дмитрук назвав Ройтбурда «педофілом» і «наркоманом» (відео).

Ще Дмитрук – один з трьох «слуг», хто голосував проти нинішнього спікера Ради Стефанчука.