  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Опального «слугу» Дмитрука офіційно вигнали з фракції

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Депутат Артем Дмитрук вже більше не член фракції&nbsp;&laquo;Слуга народу&raquo; - Опального «слугу» Дмитрука офіційно вигнали з фракції
    Депутат Артем Дмитрук вже більше не член фракції «Слуга народу»
    фото: antikor

    Рішення про виключення нардепа фракція ухвалила напередодні ввечері

    Народного депутата Артема Дмитрука офіційно виключили з фракції «Слуга народу». Про це заявив на засіданні парламенту 16 листопада перший віцеспікер Олександр Корнієнко.

    «Відповідно до ч. 3 ст. 60 регламенту Верховної Ради повідомляю про рішення депутатської фракції партії «Слуга народу» виключити зі складу фракції народного депутата Дмитрука Артема Геннадійовича», – сказав Корнієнко.

    Нагадаємо, 15 листопада на засіданні фракції «Слуга народу» вирішили виключити нардепа Артема Дмитрука.

    Минулого тижня вже ексочільник «Слуги народу Олександр Корнієнко назвав нардепа, якому загрожує виключення зі «Слуги народу». За його словами, з'їзд «слуг» обговорить подальше перебування Артема Дмитрука в лавах партії.

    «Та риторика, яку проводить пан Артем, точно не «слуг народу», а тих партій, які названі іменами тих, хто у санкціях», – сказав він.

    Зважаючи на все, Корнієнко мав на увазі інтерв'ю Дмитрука, яке вийшло кілька тижнів тому на YouTube-каналі проросійського відеоблогера Анатолія Шарія. У ньому нардеп повідомив, що розчарований у партії «Слуга народу».

    «Якщо фракція поставить питання про виключення, ми в автоматичному режимі виключаємо з партії», – сказав Корнієнко.

    Артем Дмитрук став нардепом, вигравши вибори в окрузі №133 на Одещині. На днях стало відомо, що Дмитрук приєднається до нового об'єднання експікера Ради Дмитра Разукова «Розумна політика».

    Раніше Дмитрук заявляв, що закон про олігархів потрібен провладній партії насамперед для піару та утримання свого рейтингу.

    Також нещодавно «слуга» Дмитрук приїхав у Раду на «копійці».

    До слова, «слуга» Дмитрук назвав Ройтбурда «педофілом» і «наркоманом» (відео).

    Ще Дмитрук – один з трьох «слуг», хто голосував проти нинішнього спікера Ради Стефанчука.

    Читайте також матеріали:
    Теги: Верховна Рада політика партія Слуга народу Олександр Корнієнко фракція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Опального «слугу» Дмитрука офіційно вигнали з фракції