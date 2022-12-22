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Himars та ЗРК Patriot: Резніков прокоментував новий пакет військової допомоги США

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Himars та ЗРК Patriot: Резніков прокоментував новий пакет військової допомоги США
фото: armyinform

Резніков: «Чергова американська військова допомога для української армії – це не різдвяні подарунки. Це те, що необхідно для роботи»

Міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував черговий пакет військової допомоги США українським захисникам. Резніков назвав його подарунком до Різдва.  

«Чергова американська військова допомога для української армії – це не різдвяні подарунки. Це те, що необхідно для роботи: у свята і будні, вдень і вночі, в сніг, дощ і спеку. Це боротьба за життя, свободу, прагнення до щастя», – написав Резніков у Twitter.

Himars та ЗРК Patriot: Резніков прокоментував новий пакет військової допомоги США фото 1

Як повідомлялося, 21 грудня Білий дім підтвердив відправку Україні системи Patriot. Також 21 грудня президент США Джо Байден підписав меморандум про виділення до одного мільярда доларів, які мають бути скеровані на надання зброї та оборонних послуг Україні та підготовки українських військових. Як повідомлялося, на зустрічі у Вашингтоні Байден та Зеленський проведуть поглиблене стратегічне обговорення подальшого ходу бойових дій в Україні, можливостей щодо навчання українських військових, посилення санкцій та заходів експортного контролю щодо Росії та допомогу Києву у сфері економіки та енергетики. 

Також Пентагон повідомив, скільки часу потрібно ЗСУ, щоб освоїти ЗРК Patriot.

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