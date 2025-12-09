Головна Країна Політика
«У нас немає сил». Зеленський розповів, від повернення яких територій зараз відмовилася Україна

Наталія Антонюк
glavcom.ua
Наталія Антонюк
Зеленський визнав, що наразі неможливо повернути окупований Крим
фото: Вечірній Київ

Зеленський: «У нас немає сил повернути абсолютно наш український півострів Крим»

Президент України Володимир Зеленський розповів, що Україна наразі не має достатньої підтримки партнерів для повернення окупованого РФ у 2014 році півострова Крим, повідомляє «Главком». 

«Сьогодні, що стосується Криму, у нас немає сил повернути абсолютно наш український півострів Крим. І може я це і сказав на першій зустрічі (з президентом США Дональдом Трампом, –  «Главком»). І я вважаю, що я був правий. І скажу чесно, так, у нас сьогодні немає сил на все це. У нас немає достатньої підтримки для всього цього», – сказав Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів в WhatsApp у вівторок.

На питання, чи дійсно він говорив Путіну на першій зустрічі, що хоче повернути Крим і домогтися вступу України до НАТО, він сказав: «Я це сказав на першій зустрічі. Думаю, я міг би це підтвердити і на останній зустрічі з Путіним».

«Дивіться, ми реалісти, ми хочемо дійсно в НАТО. На мій погляд це справедливо. Але ми точно знаємо, що ні Сполучені Штати Америки, ні ще кілька країн, якщо бути відвертими, не бачать поки що Україну в НАТО. І Росія, безумовно, ніколи не буде бачити нас там», – додав Зеленський.

Нагадаємо, у серпні 2025 року президент України Володимир Зеленський повідомив деталі своєї розмови з Дональдом Трампом, частина з якої була присвячена питанню Криму. За словами глави держави, він назвав півострів «найбільшою проблемою», що стоїть на шляху до завершення війни. За словами Трампа, саме анексія Криму стала ключовою передумовою для повномасштабного вторгнення. Він припустив, що якби Обама не «надав цю можливість» і Путін не зміг би окупувати Крим та Донбас, то війна не почалася б.

Теги: Крим Володимир Зеленський

