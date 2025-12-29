Уряд погодив склад правління «Укрзалізниці»
Перцовський є головою правління Укрзалізниці
Уряд затвердив склад правління акціонерного товариства «Українська залізниця». Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук, передає «Главком».
Склад правління акціонерного товариства «Українська залізниця»:
- Перцовський Олександр Семенович – голова правління;
- Гриценко Лідія Володимирівна,
- Іванінів Микола Іванович,
- Носулько Олександр Олександрович,
- Черніцький Роман Романович,
- Шрамко Євген Сергійович – члени правління.
Нагадаємо, у квітні 2025 року Кабінет міністрів збільшив чисельність правління «Укрзалізниці» до п'яти осіб. Відповідне рішення закріплене постановою уряду №282 від 1 квітня.
До слова, залізничне сполучення між півднем України та Молдовою відновлено. «Укрзалізниця» запустила потяг за маршрутом Одеса – Кишинів вперше від початку повномасштабного вторгнення.
Коментарі — 0