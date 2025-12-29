Головна Країна Політика
Уряд погодив склад правління «Укрзалізниці»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Уряд погодив склад правління «Укрзалізниці»
фото: «Укрзалізниця»

Перцовський є головою правління Укрзалізниці

Уряд затвердив склад правління акціонерного товариства «Українська залізниця». Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук, передає «Главком».

Склад правління акціонерного товариства «Українська залізниця»:

  • Перцовський Олександр Семенович – голова правління;
  • Гриценко Лідія Володимирівна,
  • Іванінів Микола Іванович,
  • Носулько Олександр Олександрович,
  • Черніцький Роман Романович,
  • Шрамко Євген Сергійович – члени правління.

Нагадаємо, у квітні 2025 року Кабінет міністрів збільшив чисельність правління «Укрзалізниці» до п'яти осіб. Відповідне рішення закріплене постановою уряду №282 від 1 квітня.

До слова, залізничне сполучення між півднем України та Молдовою відновлено. «Укрзалізниця» запустила потяг за маршрутом Одеса – Кишинів вперше від початку повномасштабного вторгнення. 

Теги: Кабмін Укрзалізниця

