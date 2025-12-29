Уряд погодив склад правління «Укрзалізниці»

Перцовський є головою правління Укрзалізниці

Уряд затвердив склад правління акціонерного товариства «Українська залізниця». Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук, передає «Главком».

Склад правління акціонерного товариства «Українська залізниця»:

Перцовський Олександр Семенович – голова правління;

Гриценко Лідія Володимирівна,

Іванінів Микола Іванович,

Носулько Олександр Олександрович,

Черніцький Роман Романович,

Шрамко Євген Сергійович – члени правління.

Нагадаємо, у квітні 2025 року Кабінет міністрів збільшив чисельність правління «Укрзалізниці» до п'яти осіб. Відповідне рішення закріплене постановою уряду №282 від 1 квітня.

До слова, залізничне сполучення між півднем України та Молдовою відновлено. «Укрзалізниця» запустила потяг за маршрутом Одеса – Кишинів вперше від початку повномасштабного вторгнення.