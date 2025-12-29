Головна Країна Політика
Зеленський обговорив з Мерцом шлях до миру та російські провокації

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Зеленський заявив, що Росія намагається зірвати дипломатичні зусилля
фото: Zelenskiy / Official

Під час переговорів Зеленський наголосив, що Україна зробила всі пропозиції для миру

Президент України Володимир Зеленський поінформував канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про ключові питання переговорів із Трампом, обговоривши російські спроби зірвати дипломатію та кроки України для забезпечення безпеки та миру. Про це повідомляє «Главком» з посиланям на допис Зеленського у Telegram.

«Щойно говорили з канцлером Мерцом. Передусім обговорили результати зустрічі з Президентом Трампом і його командою у Флориді», – зазначив глава держави.

Зеленський поінформував Мерца про основні акценти, які звучали, і ключові питання.

«Звісно, ми обговорили й сьогоднішній російський фейк, яким Москва намагається зірвати дипломатію та виправдати затягування війни», – зазначив Зеленський.

Президент підкреслив: «Путіну треба звикнути до думки, що він повинен завершити війну, удари та кровопролиття. Україна робить усе, щоб мир був. Росії треба перестати креативити на тему, як воювати, і почати думати про те, як повернути безпеку. Україна дала всі пропозиції».

Глава держави подякував Німеччині, всім у Європі та Сполученим Штатам за підтримку на шляху до миру.

Нагадаємо, що секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що команди України та США під час переговорів 28 грудня відчутно просунулися в опрацюванні мирної угоди, гарантій безпеки та послідовності подальших кроків. 

28 грудня президент України Володимир Зеленський та американський лідер Дональд Трамп провели переговори у США.  

Читайте також:

Теги: Україна росія Фрідріх Мерц переговори Володимир Зеленський Рустем Умєров

