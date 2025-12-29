Головна Країна Політика
search button user button menu button

Розстріл родини у Покровську. Лубінець звернувся до ООН та Червоного хреста

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Розстріл родини у Покровську. Лубінець звернувся до ООН та Червоного хреста
фото: Дмитро Лубінець/Telegram

Лубінець: Цей випадок шокує своєю жорстокістю та цинізмом

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець звернувся з офіційними листами до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН щодо ймовірного вбивства семи цивільних у Покровську. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис омбудсмена.

«Українці переховувалися у підвалі житлового будинку, куди увірвалися двоє солдатів армії РФ. До окупантів вийшли двоє цивільних: батько та син, у яких росіяни вимагали алкоголь. Коли їм відповіли, що алкоголю немає, окупанти відкрили вогонь та вбили батька й сина. Після цього росіяни спустилися до підвалу та розстріляли там інших людей. В результаті серед убитих ціла родина – подружжя, їхній син, матір жінки! Лише одному пораненому вдалося вижити, удавши мертвого. Це, ймовірно, трапилося у ніч на 21 грудня», – йдеться у дописі.

Лубінець додав: «Цей випадок шокує своєю жорстокістю та цинізмом. Я вже направив офіційні листи до МКЧХ та ООН. Весь світ має побачити обличчя російських солдат, які прийшли, щоб вбивати цивільних! Підкреслю, що події у Покровську не є поодинокими. Вони вписуються у системну практику насильства, яку російські війська застосовують проти цивільних на ТОТ і прифронтових територіях України. Умисні вбивства мирних мешканців є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права та воєнним злочином».

До слова, росіяни розстріляли трьох бійців Сил оборони України південніше Гуляйполя. Подія трапилася 20 грудня 2025 року. Бійці однієї з механізованих бригад мали зайняти позиції, які перед цим були самовільно залишені іншим підрозділом, але там на них вже чекав ворог.

Теги: Лубінець Покровськ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія взяла на себе зобов'язання вести війну на виснаження, і зараз вона намагається зламати Україну
Майбутнє для України виглядає дуже похмурим: прогноз від NYT
7 грудня, 16:15
ЗСУ контролюють північ Покровська та продовжують наступальні дії
Росія втратила темп наступу в Покровську
13 грудня, 17:44
Мішин брав участь у бойових діях з початку російської агресії проти України
ЗСУ під Покровськом ліквідували «ексміністра спорту ДНР»
16 грудня, 14:04

Політика

Уряд погодив склад правління «Укрзалізниці»
Уряд погодив склад правління «Укрзалізниці»
Зеленський обговорив з Мерцом шлях до миру та російські провокації
Зеленський обговорив з Мерцом шлях до миру та російські провокації
Розстріл родини у Покровську. Лубінець звернувся до ООН та Червоного хреста
Розстріл родини у Покровську. Лубінець звернувся до ООН та Червоного хреста
Італія продовжить військову допомогу Україні у 2026 році
Італія продовжить військову допомогу Україні у 2026 році
«Атака на резиденцію Путіна». Зеленський відповів на закиди Кремля та попередив українців
«Атака на резиденцію Путіна». Зеленський відповів на закиди Кремля та попередив українців
Уряд передає державну нерухомість для розселення переселенців
Уряд передає державну нерухомість для розселення переселенців

Новини

В Україні хмарно: погода на 29 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
27 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
26 грудня, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua