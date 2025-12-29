Розстріл родини у Покровську. Лубінець звернувся до ООН та Червоного хреста

Лубінець: Цей випадок шокує своєю жорстокістю та цинізмом

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець звернувся з офіційними листами до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН щодо ймовірного вбивства семи цивільних у Покровську. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис омбудсмена.

«Українці переховувалися у підвалі житлового будинку, куди увірвалися двоє солдатів армії РФ. До окупантів вийшли двоє цивільних: батько та син, у яких росіяни вимагали алкоголь. Коли їм відповіли, що алкоголю немає, окупанти відкрили вогонь та вбили батька й сина. Після цього росіяни спустилися до підвалу та розстріляли там інших людей. В результаті серед убитих ціла родина – подружжя, їхній син, матір жінки! Лише одному пораненому вдалося вижити, удавши мертвого. Це, ймовірно, трапилося у ніч на 21 грудня», – йдеться у дописі.

Лубінець додав: «Цей випадок шокує своєю жорстокістю та цинізмом. Я вже направив офіційні листи до МКЧХ та ООН. Весь світ має побачити обличчя російських солдат, які прийшли, щоб вбивати цивільних! Підкреслю, що події у Покровську не є поодинокими. Вони вписуються у системну практику насильства, яку російські війська застосовують проти цивільних на ТОТ і прифронтових територіях України. Умисні вбивства мирних мешканців є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права та воєнним злочином».

До слова, росіяни розстріляли трьох бійців Сил оборони України південніше Гуляйполя. Подія трапилася 20 грудня 2025 року. Бійці однієї з механізованих бригад мали зайняти позиції, які перед цим були самовільно залишені іншим підрозділом, але там на них вже чекав ворог.