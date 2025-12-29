Головна Країна Політика
Італія продовжить військову допомогу Україні у 2026 році

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Уряд Мелоні погодив подальшу військову допомогу Україні
фото з відкритих джерел

Мелоні заявила, що Італія буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно

Кабінет міністрів Італії схвалив декрет про продовження надання допомоги Україні незважаючи на опозицію партії «Ліги». Про це повідомляє агенція Ansa.

Кабінет міністрів прем'єр-міністерки Джорджі Мелоні в понеділок схвалив декрет про допомогу Україні.

Декрет, який є 11-м продовженням італійської допомоги, був затверджений попри опозицію правої партії «Ліга», яка виступає проти подальшої військової допомоги Києву.

Мелоні заявила, що Італія буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Нагадаємо, що 3 грудня італійський уряд планував відкласти обговорення та ухвалення декрету, який дозволяє продовжити надання військової допомоги Україні протягом 2026 року. За даними видання, ця ситуація виникла на тлі напруженості всередині італійської правлячої коаліції щодо питання подальшої підтримки Києва.

Італія офіційно схвалила дванадцятий пакет військової допомоги для України. Згідно з указом, підписаним Міністром оборони Італії Гвідо Крозетто та узгодженим із керівниками МЗС та Міністерства економіки, український уряд отримає чергову партію військової техніки, обладнання та матеріалів.

З міркувань безпеки повний перелік майна, складений Генеральним штабом Італії, має гриф «секретно» і не підлягає публічному розголошенню.

Фонд розвитку енергетики Грузії направив до України дев'ять генераторів різного типу та потужності. Купівля генераторів на суму 1,5 млн ларі (понад 500 тисяч доларів) була схвалена урядом 31 жовтня. Зазначається, що гуманітарний вантаж буде передано посольству Грузії в Києві, а потім безоплатно передано Україні.

