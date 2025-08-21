«Крим – найбільша проблема». Зеленський розказав про свою розмову з Трампом

Володимир Зеленський: Ми багато говорили про Крим, зокрема по карті

Зеленський: Трамп вважає, що Україна не мала б виходити з Криму у 2014 році

Президент України Володимир Зеленський повідомив деталі своєї розмови з Дональдом Трампом, частина з якої була присвячена питанню Криму. За словами глави держави, він назвав півострів «найбільшою проблемою», що стоїть на шляху до завершення війни. Про це Володимир Зеленський розповів на закритій зустрічі із журналістами, на якій був присутній «Главком».

Зеленський розповів, що Дональд Трамп вважає, що вихід України з Криму у 2014 році був «великою помилкою». За словами Трампа, саме анексія Криму стала ключовою передумовою для повномасштабного вторгнення. Він припустив, що якби Обама не «надав цю можливість» і Путін не зміг би окупувати Крим та Донбас, то війна не почалася б.

У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що Путін мілітаризував Крим і перетворив його на плацдарм для південної операції.

Президент України також висловив думку, що справжня проблема 2014 року полягала в недостатньо жорсткій реакції світу. «Коли Крим був окупований росіянами, ніхто – ані в Сполучених Штатах, ані у світі – не ввів сильних санкцій проти РФ, які б реально впливали», – заявив Зеленський.

Президент підкреслив, що саме тому «справжній тиск» та «справжні безпекові гарантії» є такими важливими зараз.

Нагадаємо, Штати мають бути корисними на шляху припинення війни в Україні, але Європа має відігравати провідну роль. Про це розповів в ефірі Fox News віцепрезидент США Джей Ді Венс.

«Я вважаю, що ми повинні бути корисними, якщо це необхідно для зупинення війни та припинення вбивств, але я думаю, що ми повинні очікувати, і президент, безумовно, очікує, що Європа відіграватиме тут провідну роль», – каже Венс.

Він пояснив, що Штати не братимуть на себе «жодних зобов’язань, доки не з’ясуємо, що буде необхідно для того, щоб зупинити війну».

До слова, глава Офісу президента Андрій Єрмак провів координаційну розмову з радниками з нацбезпеки, які представляють Німеччину, Італію, Францію, Велику Британію, Фінляндію, а також ЄС та НАТО та повідомив про результати переговорів. Єрмак повідомив, що у ході бесіди йшлося про можливий зрив переговорів з боку Росії. На цей випадок триває робота над розробкою плану дій.