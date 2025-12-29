Головна Країна Політика
search button user button menu button

Уряд передає державну нерухомість для розселення переселенців

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Уряд передає державну нерухомість для розселення переселенців
фото: glavcom.ua (ілюстративне)

«До кінця січня приміщення будуть розподілені між органами, які опікуються ВПО»

Кабмін передає для розселення внутрішньо переміщених осіб обʼєкти, які перебувають у власності держави та в користуванні державних органів і держкомпаній, а також нерухомість, яка в управлінні Агентства з розшуку та менеджменту активів. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає «Главком».

«Передаємо державну нерухомість та арештовані обʼєкти, що перебувають в управлінні АРМА, для розселення внутрішньо переміщених осіб. Приміщення не мають простоювати, вони мають бути ефективно задіяні на користь людям», – наголосила голова уряду.

За словами Свириденко, у першому такому списку 112 приміщень – це житлові будинки спільного проживання, готельні офісні приміщення і будівлі громадського дозвілля, які розміщенні в різних областях країни.

«До кінця січня приміщення будуть розподілені між органами, які опікуються ВПО. Очікуємо, що люди зможуть користуватися цим житлом вже у першому кварталі 2026 року. Уряд також доручив Міністерству освіти і науки переглянути обʼєкти, які не використовувалися за призначенням в освітньому процесі протягом останнього року. Вони також будуть передані під потреби розселення ВПО. Раніше був створений механізм для передачі таких активів новим управителям за 1 грн», – додала Свириденко.

Раніше Кабінет міністрів ухвалив рішення компенсувати витрати установам, які тимчасово безоплатно розміщують ВПО. Зокрема, це стосується оплати комунальних послуг, а також придбання скрапленого газу й пічного палива.

Нагадаємо, внутрішньо переміщені особи можуть отримати безплатне житло від держави. Для цього потрібно лише знати, як працює система розселення та які документи для цього необхідні.

Читайте також:

Теги: Кабмін переселенці Юлія Свириденко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

З переліку буде виключено обʼєкти, які не мають критичного значення для функціонування регіонів
Уряд доручив скоротити перелік обʼєктів критичної інфраструктури та споживання світла
9 грудня, 19:21
Вперше уряд передбачив 1 млрд грн на укриття у дитячих садках
Держбюджет-2026: основні напрями видатків
3 грудня, 16:10
Прем'єрка розповіла про результати чергового засідання енергетичного штабу
Коли покращиться ситуація з відключенням світла? Відповідь Свириденко
11 грудня, 14:22
Відбулося засідання уряду
Кабмін ухвалив низку рішень для підтримки людей з інвалідністю
17 грудня, 19:53
За словами віцепрем’єра Качки, Україна виконала всі зобов’язання у стислі терміни
Україна завершила підготовку всіх переговорних кластерів для вступу в ЄС
19 грудня, 19:16
Кабмін продовжив строк роботи великих теплових електростанцій
Кабмін продовжив роботу ТЕС і ТЕЦ до кінця 2028 року
25 грудня, 09:02

Політика

Уряд передає державну нерухомість для розселення переселенців
Уряд передає державну нерухомість для розселення переселенців
Зеленський, Умєров та Віткофф провели розмову: про що домовилися
Зеленський, Умєров та Віткофф провели розмову: про що домовилися
Мирні переговори: Зеленський припустив, коли відбудеться зустріч з російською стороною
Мирні переговори: Зеленський припустив, коли відбудеться зустріч з російською стороною
Гарантії безпеки для України. Президент повідомив, про що домовився з Трампом
Гарантії безпеки для України. Президент повідомив, про що домовився з Трампом
Зеленський повідомив, чого Україна досягла під час зустрічі з Трампом
Зеленський повідомив, чого Україна досягла під час зустрічі з Трампом
Зустріч Зеленського та Трампа: Умєров розкрив нові деталі
Зустріч Зеленського та Трампа: Умєров розкрив нові деталі

Новини

В Україні хмарно: погода на 29 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
27 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
26 грудня, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua