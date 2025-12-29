Уряд передає державну нерухомість для розселення переселенців

«До кінця січня приміщення будуть розподілені між органами, які опікуються ВПО»

Кабмін передає для розселення внутрішньо переміщених осіб обʼєкти, які перебувають у власності держави та в користуванні державних органів і держкомпаній, а також нерухомість, яка в управлінні Агентства з розшуку та менеджменту активів. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає «Главком».

«Передаємо державну нерухомість та арештовані обʼєкти, що перебувають в управлінні АРМА, для розселення внутрішньо переміщених осіб. Приміщення не мають простоювати, вони мають бути ефективно задіяні на користь людям», – наголосила голова уряду.

За словами Свириденко, у першому такому списку 112 приміщень – це житлові будинки спільного проживання, готельні офісні приміщення і будівлі громадського дозвілля, які розміщенні в різних областях країни.

«До кінця січня приміщення будуть розподілені між органами, які опікуються ВПО. Очікуємо, що люди зможуть користуватися цим житлом вже у першому кварталі 2026 року. Уряд також доручив Міністерству освіти і науки переглянути обʼєкти, які не використовувалися за призначенням в освітньому процесі протягом останнього року. Вони також будуть передані під потреби розселення ВПО. Раніше був створений механізм для передачі таких активів новим управителям за 1 грн», – додала Свириденко.

Раніше Кабінет міністрів ухвалив рішення компенсувати витрати установам, які тимчасово безоплатно розміщують ВПО. Зокрема, це стосується оплати комунальних послуг, а також придбання скрапленого газу й пічного палива.

Нагадаємо, внутрішньо переміщені особи можуть отримати безплатне житло від держави. Для цього потрібно лише знати, як працює система розселення та які документи для цього необхідні.