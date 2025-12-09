Трамп зробив курйозну заяву про окупований Крим (відео)

Президент США Дональд Трамп висловив власну оцінку півострова Крим, акцентуючи на його географічному розташуванні та кліматі

Президент США Дональд Трамп зазначив, що півострів оточений водою та знаходиться у теплому регіоні. За його словами, умови на Кримському півострові роблять його привабливим для відпочинку та вивчення географії. Про це він повідомив в інтерв'ю Politico.

«Він оточений океаном з чотирьох сторін. Крим – величезний, але він з’єднується з тією частиною України, про яку ми зараз говоримо, через маленьку косу. Він оточений океаном з усіх боків, у найтеплішому регіоні. Там найкраща погода, все найкраще».

Трамп відзначив півострів як регіон з привабливими природними умовами та унікальним кліматом.

