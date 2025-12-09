Головна Світ Політика
Трамп зробив курйозну заяву про окупований Крим (відео)

Ірина Тетеріна
Ірина Тетеріна
Трамп зробив курйозну заяву про окупований Крим (відео)
Президент США прокоментував географію та клімат півострова
фото: Politico

Президент США Дональд Трамп висловив власну оцінку півострова Крим, акцентуючи на його географічному розташуванні та кліматі

Президент США Дональд Трамп зазначив, що півострів оточений водою та знаходиться у теплому регіоні. За його словами, умови на Кримському півострові роблять його привабливим для відпочинку та вивчення географії. Про це він повідомив в інтерв'ю Politico.

«Він оточений океаном з чотирьох сторін. Крим – величезний, але він з’єднується з тією частиною України, про яку ми зараз говоримо, через маленьку косу. Він оточений океаном з усіх боків, у найтеплішому регіоні. Там найкраща погода, все найкраще».

Трамп відзначив півострів як регіон з привабливими природними умовами та унікальним кліматом.

Нагадаємо, що Дональд Трамп закликав до проведення виборів в Україні та висловив думку, що чинний президент міг би здобути перемогу, підкресливши, що війна не повинна блокувати волевиявлення громадян.

Трамп різко розкритикував європейських лідерів, назвавши їх «слабкими» та заявивши, що вони не знають, як діяти у питаннях міграції та війни Росії проти України. Рішучі заяви Трампа щодо європейських лідерів стали найгострішою критикою західних демократій на сьогодні, що може поглибити напруженість у відносинах із Францією та Німеччиною, які вже мають складні стосунки з адміністрацією президента США.

Теги: Крим клімат війна Дональд Трамп президент погода

