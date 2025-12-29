«Атака на резиденцію Путіна». Зеленський відповів на закиди Кремля та попередив українців

Зеленський: Може бути нанесений удар по столиці

Президент України Володимир Зеленський заявив, що РФ збирається атакувати урядові будівлі в Києві. Про це глава держави попередив під час спілкування з журналістами, передає «Главком».

«Чергова брехня Російської Федерації. Зрозуміло, що вчора у нас була зустріч з Трампом. І зрозуміло, що для «рускіх», якщо у нас з Америкою немає скандалу, а ми маємо прогрес, для них це провал. Тому що вони не хочуть закінчити цю війну. Спроможні закінчити її тільки через тиск на них. Ну, і шукали, я впевнений, в цьому, шукали причини. Я, чесно кажучи, вчора ще очікував якусь риторику. Бачите, вони йдуть далі», – прокоментував президент заяви Кремля про нібито «атаку» на резиденцію диктатора Володимира Путіна.

Зеленський додав: «Зараз вони своєю заявою, що атакована була їх якась резиденція, просто готують ґрунт для того, щоб нанести удари, напевно, по столиці і по державних будівлях. Це вже у нас було в вересні, був ракетний удар по Кабінету міністрів. Тому треба бути зараз всім уважними, всім абсолютно. Може бути нанесений удар по столиці. Тим більше, що ця людина – якщо можна казати і називати це людиною – сказала про те, що вони будуть підбирати відповідні цілі, тобто погрожують».

Президент наголосив, що американському лідеру Дональду Трампу, його команді, європейцям«треба включитися і відповідну провести роботу з людьми, про яких ще вчора говорили, що вони дуже хочуть закінчити війну».

Нагадаємо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що нібито Україна в ніч на 29 грудня «здійснила атаку БпЛА на держрезиденцію диктатора Володимира Путіна в Новгородській області».