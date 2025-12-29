Головна Країна Політика
«Атака на резиденцію Путіна». Зеленський відповів на закиди Кремля та попередив українців

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
«Атака на резиденцію Путіна». Зеленський відповів на закиди Кремля та попередив українців
Президент про росіян: вони не хочуть закінчити цю війну
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Зеленський: Може бути нанесений удар по столиці

Президент України Володимир Зеленський заявив, що РФ збирається атакувати урядові будівлі в Києві. Про це глава держави попередив під час спілкування з журналістами, передає «Главком».

«Чергова брехня Російської Федерації. Зрозуміло, що вчора у нас була зустріч з Трампом. І зрозуміло, що для «рускіх», якщо у нас з Америкою немає скандалу, а ми маємо прогрес, для них це провал. Тому що вони не хочуть закінчити цю війну. Спроможні закінчити її тільки через тиск на них. Ну, і шукали, я впевнений, в цьому, шукали причини. Я, чесно кажучи, вчора ще очікував якусь риторику. Бачите, вони йдуть далі», – прокоментував президент заяви Кремля про нібито «атаку» на резиденцію диктатора Володимира Путіна.

Зеленський додав: «Зараз вони своєю заявою, що атакована була їх якась резиденція, просто готують ґрунт для того, щоб нанести удари, напевно, по столиці і по державних будівлях. Це вже у нас було в вересні, був ракетний удар по Кабінету міністрів. Тому треба бути зараз всім уважними, всім абсолютно. Може бути нанесений удар по столиці. Тим більше, що ця людина – якщо можна казати і називати це людиною – сказала про те, що вони будуть підбирати відповідні цілі, тобто погрожують».

Президент наголосив, що американському лідеру Дональду Трампу, його команді, європейцям«треба включитися і відповідну провести роботу з людьми, про яких ще вчора говорили, що вони дуже хочуть закінчити війну».

Нагадаємо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що нібито Україна в ніч на 29 грудня «здійснила атаку БпЛА на держрезиденцію диктатора Володимира Путіна в Новгородській області».

