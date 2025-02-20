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США відмовилися називати Росію агресором у заяві G7 до річниці великої війни – FT

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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США відмовилися називати Росію агресором у заяві G7 до річниці великої війни – FT
Останнім часом президент США дедалі частіше критикує українського лідера, нахвалюючи Путіна
фото з відкритих джерел

«Велика сімка» використовує термін «російська агресія» з початку повномасштабного вторгнення

Сполучені Штати Америки виступили проти формулювання «російська агресія» в заяві «Великої сімки» до третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Один зі співрозмовників газети сказав, що попри блокування, G7 усе ще сподівається на згоду США додати формулювання про російську агресію.

«Ми твердо переконані, що необхідно чітко розрізняти Росію і Україну. Вони не є однаковими», – сказав посадовець.

Лідери G7 використовували фразу «російська агресія» для опису війни в Україні з 2022 року. Торік у заяві до річниці вторгнення її вжили п’ять разів.

Журналісти наголошують, що американські посадовці останнім часом стали називати війну в Україні «українським конфліктом». Зокрема, про це двічі заявив держсекретар США Марко Рубіо після зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Нагадаємо, що вчора американський президент Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський є «диктатором без виборів». Президент США вважає, що Зеленському «краще рухатися швидко, інакше у нього не залишиться країни». Трамп знову наголосив начебто український лідер має «дуже низький рейтинг в українських опитуваннях», і «єдине, що у нього добре виходить – це грати на Байдені «як на скрипці».

Згодом канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що рішення президента США Дональда Трампа назвати президента України Володимира Зеленського диктатором було «неправильним і небезпечним».

Водночас президент України Володимир Зеленський подякував за підтримку західним лідерам, які засудили висловлювання главу США Дональда Трампа.

До слова, представник генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша Стефан Дюжаррік заявив, що організація вважає президента України Володимира Зеленського легітимним лідером держави.

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Теги: Велика сімка Дональд Трамп США війна росія

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