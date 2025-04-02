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Чим Трамп кращий за Обаму: міністр, якого звільнив Зеленський, дав пояснення

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Чим Трамп кращий за Обаму: міністр, якого звільнив Зеленський, дав пояснення
Обама був категорично проти надання Україні зброї і всі роки після 2014
фото: скріншот з відео

Кулеба розповів про своє бачення президенства Трампа і Обами

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, якого звільнив президент Володимир Зеленський, зробив гучну заяву, порівнюючи двох колишніх президентів США – Дональда Трампа та Барака Обаму.  Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв’ю Кулеби для LIGAnet.

У своєму поясненні він розкрив, чому, на його думку, політика Трампа була більш сприятливою для України. Кулеба зазначив, що Барак Обама був людиною стійких переконань, одне з яких полягало в тому, що Україна є частиною зони впливу Росії. Через таку позицію, за словами ексміністра, Обама не вжив рішучих заходів для підтримки України, що дозволило Росії здійснити незаконну анексію Криму та розпочати військову агресію на сході України.

«Обама був людиною дуже стійких переконань і одне з цих переконань полягало в тому, що «добре, що Україна незалежна, але це зона впливу Росії». Саме через бездіяльність Барака Обами Росія наважилася на незаконну анексію Криму та вторгнення на схід України», – заявив Кулеба.

Особливо критичною була відмова Обами надати Україні зброю після 2014 року. Він категорично блокував пропозиції своєї адміністрації щодо військової допомоги, що, на думку Кулеби, значно ускладнило оборону України.

«Обама був категорично проти надання Україні зброї і всі роки після 2014 категорично виступав проти і блокував пропозиції своєї адміністрації надати Україні зброю для захисту від Росії», – розповів Кулеба.

Дональд Трамп, за словами Кулеби, є складною особистістю, але його позиція щодо України була менш жорсткою. Трамп керувався прагматизмом: якщо підтримка України була вигідною, він погоджувався на допомогу, якщо ні – відмовлявся.

«Трамп є вкрай складною особистістю, але у нього немає стійких переконань щодо цього. Він вважає: «Якщо вигідно, тоді будемо підтримувати Україну. Не вигідно – не будемо підтримувати». Звісно є ширший рівень його міркувань, але принаймні з Трампом можна «вирулити» якесь рішення», – зазначив Кулеба.

Такий підхід, хоча і не ідеальний, дозволяв знаходити компромісні рішення. Кулеба навів приклад, коли Трамп, спочатку виступаючи проти надання Україні зброї, зрештою погодився на це, дослухавшись до своєї адміністрації.

«Президент Трамп був категорично проти надання Україні зброї, але зрештою пішов на зустріч і дослухався до своєї адміністрації і надав таку зброю», – зазначив Кулеба.

Дмитро Кулеба підкреслив, що його слова не мають на меті оцінити одного президента як «хорошого», а іншого як «поганого». «Я не хочу сказати, що Обама поганий, а Трамп – хороший або навпаки. Просто хочу сказати, що Обама був людиною, який був не за нас і думку якого не можна було змінити нічим. Трамп був не за нас, але його думку можна було змінити», – підсумував Кулеба.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розчарований лідерами Російської Федерації та України. Розчарування Трампа повʼязано з тим, що угода про завершення російсько-української війни затягується.

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Теги: Барак Обама Дональд Трамп Дмитро Кулеба

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