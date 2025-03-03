Трамп скасує допомогу Україні? NYT розкрила плани очільника США

Раніше Дональд Трамп закликав Володимира Зеленського прийняти умови США для завершення війни в Україні

Трамп зустрінеться зі своїми головними помічниками з питань національної безпеки, щоб обговорити подальшу політику щодо України

Президент США Дональд Трамп у понеділок, 3 березня, обговорить можливе призупинення чи повне скасування військової допомоги Україні, включно з озброєнням, оплаченим ще адміністрацією Байдена. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times.

Так, представник адміністрації Трампа повідомив, що президент США зустрінеться в понеділок зі своїми головними помічниками з національної безпеки, в тому числі з державним секретарем Марко Рубіо і міністром оборони Пітом Гегсетом, щоб розглянути і, можливо, вжити заходів щодо низки варіантів політики щодо України.

Серед них – призупинення або скасування американської військової допомоги Україні, включно з останніми поставками боєприпасів і обладнання, санкціонованими і оплаченими за часів адміністрації Байдена, сказав посадовець.

Нагадаємо, Дональд Трамп закликає Володимира Зеленського прийняти умови США для завершення війни в Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Daily Express.

Як інформує видання, Трамп опублікував пост у Truth Social, де закликав президента України Володимира Зеленського «відступити» і погодитися на умови США, щоб припинити війну в Україні. Цей пост був перепостом думки Майкла МакКьюна, який стверджував, що Зеленський не матиме вибору, окрім як прийняти пропозиції Трампа.

Це відбулося після зустрічі Трампа і Зеленського у Білому домі в п'ятницю. У публікації МакКьюн зазначав, що Трамп діє стратегічно, намагаючись захистити Україну без прямої участі США у війні.

Також відомо, що міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що угода щодо рідкоземельних мінералів України наразі не обговорюється. Її мали підписати, проте президент України Володимир Зеленський нібито вирішив усе зруйнувати.

Після зустрічі Зеленського з президентом США Дональдом Трампом виникла суперечка через розбіжності у поглядах на ситуацію в Україні, через що церемонія підписання угоди була скасована. Бессент висловив здивування щодо дій Зеленського, зазначивши, що усі інші міжнародні лідери підтримали угоду.