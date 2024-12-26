Масований обстріл на Різдво: Кулеба розповів, скільком українцям повернули тепло

У Харківській області комунальники відновили тепло для майже 400 тис. абонентів

У день Різдва російська армія завдала масованого обстрілу по енергетичній системі України

У частині регіонів України після ворожої ракетної атаки 25 грудня було відновлено теплопостачання. Про це заявив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Так, в Харківській області вже відновили тепло для майже 400 тис. абонентів. Наразі залишаються частково без опалення три громади області, роботи тривають.

Водночас на Дніпропетровщині підключили половину будинків у місті Дніпро. По області продовжується відновлення, без тепла близько 43 тис. абонентів. Крім того, на Івано-Франківщині до кінця доби очікується підключення 81 будинку.

«Також через постійні обстріли проблеми з опаленням у місті Херсон. Фахівці працюють, щоб якомога швидше відновити опалення, попри ризики. Там зараз без тепла 44 багатоповерхівки», – написав Кулеба.

Нагадаємо, у день Різдва російська армія завдала масованого обстрілу по енергетичній системі України. Під ударом опинилися Дніпропетровська, Харківська, Донецька, Кіровоградська, Полтавська, Івано-Франківська області. Ціль – залишити українців без тепла, води та світла.

Також через ракетну атаку Російської Федерації по енергетичних обʼєктах Дніпропетровської області загинула людина.

До слова, суми у платіжках за теплопостачання в Києві за листопад 2024 року зросли на 6,5% в порівнянні з минулим роком.