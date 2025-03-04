Зупинка військової допомоги від США. Стало відомо, якого озброєння це стосується

В адміністрації Трампа «Голосу Америки» заявили, що «президент чітко дав зрозуміти, що він зосереджений на мирі»

США призупиняють допомогу за програмою довготермінової підтримки USAI – ініціатива сприяння безпеці України

Президент США Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні. Це впершу чергу торкнеться ракет до ППО та боєприпасів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис журналіста «Голосу Америки» Остапа Яриша, якому цю інформацією підтвердив високопосадовець адміністрації.

Раніше повідомлялося, що постачання всього військового обладнання США, яке ще не дійшло до України, буде призупинено, включаючи зброю, що перебуває транзитом на літаках і кораблях або очікує в транзитних зонах у Польщі.

«Як виглядає, пауза стосується усіх запланованих, але ще не виконаних поставок – зокрема за програмою довготермінової підтримки USAI. Якщо глянути на останні оголошення адміністрації Байдена, тут першочергово йдеться про ракети до ППО, боєприпаси до HIMARS та артилерії», – пояснив Яриш.

В адміністрації Трампа «Голосу Америки» заявили, що «президент чітко дав зрозуміти, що він зосереджений на мирі». Посадовець додав, що США призупиняють та переглядають допомогу, щоб «переконатися, що це сприяє вирішенню».

CNN також пише з посиланням на джерела, що призупинення допомоги – це крок адміністрації Трампа, щоб домогтися від Зеленського публічних вибачень за сварку в Овальному кабінеті.

Раніше видання New York Times писала, що 3 березня Трамп планував зустрітися зі своєю командою, щоб розглянути можливість припинення допомоги Україні.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні після суперечки з президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті Білого дому. Про це повідомляє «Главком»з посиланням на Bloomberg.

Як відомо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп готовий відновити переговори з українським лідером Володимиром Зеленським щодо природних ресурсів, але це можливо лише за умови зміни позиції Києва.

У свою чергу президент України Володимир Зеленський заявив після безпекового саміту в Лондоні, що готовий ще раз зустрітися з американським колегою Дональдом Трампом, якщо той його запросить.

Під час зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського 28 лютого розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.