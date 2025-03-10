Кулеба вперше прокоментував розлучення та стосунки з колишньою дружиною

Кулеба: Я не жалкую про свій шлюб

Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вперше прокоментував розлучення та стосунки з ексдружиною, депутаткою Київради Євгенією Кулебою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю Кулеби Славі Дьоміну.

«Я не жалкую про свій шлюб. У нас двоє прекрасних дітей, якими ми пишаємось. В перші роки подружнього життя ми багато сварилися, було зіткнення двох людей із сильними характерами. В останні – було важко», – сказав ексміністр закордонних справ.

Кулеба зауважив, що наразі спілкується з ексдружиною: «Ставлюся до неї з повагою, бо вона – мама моїх дітей. Ми разом прожили багато років. Ми спілкуємося. У нас є питання щодо яких ми можемо дискутувати, але це цивілізована розмова. Ми будь-які питання можемо з нею проговорити та знайти рішення».

Дмитро Кулеба наголосив, що не вважає проблемою попросити вибачення: «Я просив пробачення, коли ми ще були одружені. На шляху до визнання своєї провини стоїть людська гординя. Здатність визнати свою неправоту – ознака сили».

Раніше ексміністр Дмитро Кулеба в інтервʼю журналістці Раміні Есхакзай розповів, що наразі проживає у квартирі своєї дівчини Світлани Павелецької. Однак, мріє відремонтувати хату в селі на Полтавщині та жити там.

Також українська бізнесвумен Світлана Павелецька, кохана ексміністра закордонних справ України Дмитра Кулеби розповіла, що їхнє знайомство відбулося понад 20 років тому. Однак, тоді все обмежилося лише спілкуванням.

Як повідомлялося, 5 вересня 2024 року, українська бізнесвумен Світлана Павелецька, кохана міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, прокоментувала його звільнення в Instagram. У своїй публікації вона висловила підтримку Кулебі та поділилася своїми емоціями.