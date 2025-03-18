«Алло, Володимире! Це – Дональд». Які «карти на руках» має Трамп для розмови з Путіним?

Трамп 18 березня проведе телефонну розмову з Путіним

Багато елементів мирної угоди, яка має покласти край війні Росії проти України, за словами президента США Дональда Трампа, вже узгоджені. Багато деталей залишаються відкритими для обговорення. Які саме елементи мирної угоди були узгоджені і ким саме, Трамп не повідомив. Напевне відомо тільки те, що сьогодні, 18 березня, має відбутися розмова президента США і очільника Росії Володимира Путіна.

Які «карти на руках» має Дональд Трамп для того, щоб переконати Путіна, який четвертий рік веде повномасштабну війну проти України, зупинити кровопролиття?

Минулого тижня Україна погодилася із пропозицією США про 30-денне перемир’я у війні з Росією. Російський керманич Володимир Путін не відкинув цю ідею у принципі, проте висунув низку умов. Протягом вихідних, як заявили американські представники, тривали російсько-американські консультації, зокрема телефоном говорили глави зовнішньополітичних відомств двох країн. Подробиці поки що невідомі.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт заявила 17 березня, що президент США Дональд Трамп «повний рішучості» домогтися укладання мирної угоди, пише BBC News. Вона повторила слова Трампа про те, що у ході розмови може йтися, зокрема, про долю великої електростанції – очевидно, йдеться про Запорізьку АЕС, яка зараз перебуває на підконтрольній Росії території. За словами Лівіт, ця тема також обговорювалася з українцями. Сам Трамп раніше говорив, що йдеться про «розділ активів», у тому числі «територій та електростанцій».

Ситуацію із Запорізькою АЕС 14 березня прокоментував президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що окупована станція стала проблемою для росіян і що без України існування ЗАЕС неможливе, зауважив телеканал «Настоящее время», створений «Радіо Свобода» з участю «Голосу Америки».

Спілкуючись із журналістами напередодні під час відвідування Кеннеді-Центру у Вашингтоні, Трамп заявив, що йому вдалося переконати російську сторону поки що не робити рішучих дій щодо українських військових, які, як він стверджує, опинилися «у дуже складній ситуації».

Раніше Трамп говорив, що частина українських сил була оточена у Курській області. За доступними відкритими даними – зокрема мапами, які публікують як українські, так і російські ЗМІ та Telegram-канали, що висвітлюють війну, не можна зробити висновок про те, щоб українські військові були десь оточені, хоча останніми тижнями вони залишили у російській Курській області значні території, враховуючи райцентр Суджа. Генштаб ЗСУ також заперечував оточення.

Трамп також висловив думку, що припинення передачі США Україні розвідувальної інформації, яке тривало близько 10 днів, не вплинуло на операції українських сил. Трамп зазначив, що метою дій його адміністрації була необхідність «змусити Україну вчинити правильно» – тобто погодитися на перемир’я.

«Я думаю, що зараз вони роблять правильні речі, і ми намагаємося досягти мирної угоди, досягти припинення вогню, а потім і мирної угоди», – сказав президент США.

Глава МЗС України Андрій Сибіга у ході візиту до Індії у вівторок заявив, що Україна не є перешкодою для мирного врегулювання та зазначив, що розмова між Трампом та Путіним може дати необхідну ясність щодо намірів Росії. Сибіга підкреслив, що вірить у можливість досягнення справедливого та міцного миру та підтримав зусилля Трампа.

Тодд Прінс