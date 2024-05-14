Чиновник, який погоджував контракт про купівлю «яєць по 17», отримав нову посаду

З публічних джерел не відомо, за які саме «особливі доручення» відповідає Замлинський у Міністерстві закордонних справ, зазначили у ЦПК

Ростислава Замлинського, який обіймав посаду заступника міністра оборони з питань фінансів та внутрішнього аудиту часів Резнікова, призначили послом з особливих доручень Міністерства закордонних справ.

Про це стало відомо з декларації посадовця – у щорічній декларації за 2023 рік він зазначає вже нову посаду у МЗС. Ймовірно призначення відбулося на початку 2024 року, повідомляє Центр протидії корупції (ЦПК).

Раніше саме Замлинський, будучи на посаді заступника Міністра оборони, опікувався фінансовими питаннями. Саме він у 2022-2023 роках погоджував контракти із закупівлі продуктів харчування для Сил Оборони за завищеними цінами, зокрема відомого контракту із «яйцями по 17».

«Безумством є призначити послом з особливих доручень посадовця, який закривав очі на корупційне пекло в держазакупівлях Резнікова. Якщо ж посадові обовʼязки Замлинського в будь-якій спосіб стосується зброї – таке рішення є злочинним», – зазначив голова правління ЦПК Віталій Шабунін.

За даними ZN.ua, на час розгортання скандалу Замлинський також контролював усі підрозділи Міноборони, які мали б відслідковувати корупційні дії в міністерстві: «включно із антикоруправлінням, внутрішнім аудитом та інспекцією».

З публічних джерел не відомо, за які саме «особливі доручення» відповідає Замлинський у Міністерстві закордонних справ, зазначили у ЦПК.

Нагадаємо, що Служба безпеки викрила масштабні схеми розкрадання державних коштів, виділених на продовольче забезпечення підрозділів Сил оборони. Через створений злочинний механізм сума збитків, завдана Міністерству оборони, становить понад 119,5 млн грн.

Раніше журналісти оприлюднили дані про закупівлі продуктів для представників ЗСУ. Виявилося, що Міноборони купує продукти за цінами, вдвічі або тричі вищими, ніж у супермаркетах Києва. Наприклад, відомство закуповує яйця по 17 грн за штуку, хоча роздрібна ціна в магазині Києва становить 7 грн. Така ж історія з овочами, м'ясом та іншими продуктами.

Також повідомлялося, що посадовці Міноборони розікрали кошти, призначені на будівництво казарм для військових.

Пізніше міністр оборони розібрав усі звинувачення по пунктах.

До слова, Дмитро Волошенков, який є ексрегіоналом та учасник одеського «Антимайдану», працевлаштувався в Агенцію оборонних закупівель. Таку інформацію він вказав на своїй сторінці у Facebook. Керівниця держпідприємства «Агенція оборонних закупівель» Марина Безрукова заявила, що для неї лишається незрозумілим, чому попередній політичний досвід Волошенкова та позиція в часи Революції Гідності не були враховані як вагомі ризики.