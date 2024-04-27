На Полтавщині засудили за ухилення від мобілізації батька семи дітей: чому він отримав повістку

Чоловіка визнали винним та засудили до двох років іспитового терміну

У Полтавській області до іспитового терміну засудили батька семи дітей, який ухилився від мобілізації. На суді чоловік визнав, що він не оформив дітей на себе, щоб мати можливість отримувати соцдопомогу від держави. Проте, коли йому прийшла повістка, «згадав», що проживає із родиною та виховує дітей. Про це йдеться у вироку Козельщинського районного суду Полтавської області.

За даними суду, чоловік закінчив лише сім класів та має сім дітей, на яких він не оформлював батьківства, щоб отримувати допомогу від держави.

16 січня 2024 року військово-лікарська комісія визнала чоловіка придатним до військової служби. 26 січня він повинен був прийти до територіального центру комплектування для відправлення на службу, проте ухилився від мобілізації.

На суді чоловік провину визнав. Він пояснив, що «проживає разом з цивільною дружиною та має на утриманні сімох неповнолітніх дітей, за яких хвилюється». Стверджував, що окрім нього, їм нема кому допомагати, він не може залишити їх самих. Він єдиний у сім`ї, хто працює. Повідомив, що працює вже два роки на сільськогосподарських роботах, допомагає вирощувати городину. Обвинувачений пояснив, що діти записані на прізвище матері, оскільки він з нею не перебуває у зареєстрованому шлюбі, та це впливає на соціальні виплати на дітей. Відповідно до довідок про реєстрацію місця проживання, копії яких також надані обвинуваченим суду, місце проживання всіх дітей зареєстровано за тією ж адресою, за якою фактично проживає обвинувачений.

Жінка на суді підтвердила, що підсудний є батьком їхніх семи дітей: він проживає разом з ними, працює та допомагає утримувати неповнолітніх.

Суд вважає, що немає підтвердження того, що підсудний є батьком семи дітей, оскільки це не доведено законом. А тому в нього немає права на відстрочку від мобілізації.

На думку суду, чоловік «зможе продемонструвати своє виправлення під час іспитового строку і без ізоляції від суспільства у разі повторного призову або ж зможе скористатися правом на оформлення батьківства щодо своїх неповнолітніх дітей, внесення змін до актових записів про народження дітей чи встановлення факту утримання ним дітей, догляду за ними тощо».

Чоловіка визнали винним за статтею 336 ККУ та засудили до двох років іспитового терміну.

Нагадаємо, 11 квітня, Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт про мобілізацію №10449. Закон спрямований на те, щоб поставити на облік усіх військовозобов'язаних і оновити їхні дані. Як зазначають автори документа, це спростить для влади процес мобілізації, оскільки ТЦК матимуть актуальну інформацію про потенційних новобранців.

Закон спрямований на те, щоб поставити на облік усіх військовозобов'язаних і оновити їхні дані. Як зазначають автори документа, це спростить для влади процес мобілізації, оскільки ТЦК матимуть актуальну інформацію про потенційних новобранців. Чоловіки у віці 18-60 років зобов'язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані у військкоматі, центрі надання адмінпослуг (ЦНАП) або в електронному кабінеті призовника.