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Міноборони повідомило, коли запрацює е-кабінет військовозобов’язаного

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Міноборони повідомило, коли запрацює е-кабінет військовозобов’язаного
Кількість військовозобов’язаних, які користуватимуться застосунком може досягати 70-80%
фото з відкритих джерел

Міністерство оборони запускає електронний кабінет військовозобов’язаного

Електронний кабінет військовозобов’язаного запрацює 18 травня. Про це в ефірі «Радіо Свобода» заявила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

«18 травня Міністерство оборони запускає, як і визначено чинним законом, електронний кабінет військовозобов’язаного… Зараз цей застосунок буквально створюється, і ми отримуємо всі необхідні документи, щоб він був доступний всім нашим громадянам», – зазначила вона.

Посадовиця каже, для того, щоб оновити дані в е-кабінеті, потрібно буде завантажити мобільний застосунок, авторизуватися і заповнити необхідні «поля».

«Власне, з 18 травня, у військовозобов’язаних буде обов’язок зареєструвати свої дані, а саме – номер телефону, електронну пошту та фактичну адресу проживання в трьох доступних форматах – в ТЦК та СП, через ЦНАП або через електронний кабінет військовозобов’язаного. Це буде мобільний застосунок, його можна буде завантажити в App Store і в Google Play Market… Ми працюємо над тим, щоб в застосунку була доступна ця дуже проста і зручна функція – авторизуватися, заповнити ці три «поля» і отримати одразу інформацію з бази військовозобов’язаних «Оберіг» для того, щоб передивитися, які дані є по тобі в реєстрі», – сказала Черногоренко.

За словами заступниці Умєрова, для того, аби оновити дані, достатньо буде скористатися застосунком, не відвідуючи ТЦК.

«Буде можливість робити це дистанційно, без візиту до ТЦК та СП. Надалі, для уточнення інших даних, якщо це буде потрібно, ТЦК зв’яжеться із військовозобов’язаним і далі це буде робота між військовозобов’язаним і безпосередньо працівником ТЦК… Оновити ці дані можна буде з будь-якої зручної точки, в тому числі із-за закордону. Ми вважаємо, що кількість військовозобов’язаних, які будуть користуватися цим функціоналом може досягати 70-80%, тому що це буде дуже зручно», – зазначила заступниця міністра оборони.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон про створення електронного реєстру військовозобов’язаних. Зокрема, у законі про е-кабінет військовозобов'язаного немає норм про вручення повісток.

Як повідомлялося раніше, електронний кабінет військовозобов'язаного можна створювати за бажанням, і карати за його відсутність не будуть.

До слова, закон про е-кабінет військовозобов'язаного дозволить спростити бюрократичні питання. Зокрема він дозволить впровадити три основні зміни, які дозволять спростити та удосконалити взаємодію між державою та військовозобов'язаними.

Читайте також: Міноборони повідомило, як працюватиме е-кабінет військовозобов'язаного
Теги: війна мобілізація Міноборони застосунок

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