Розвідка ідентифікувала росіян, які обстрілюють Україну крилатими ракетами Х-22 та та Х-101

Саме ці льотчики є відповідальними за численні жертви і руйнування в Україні внаслідок злочинного ракетного терору, який вони проводять з території РФ.

Оперативники та аналітики Головного управління розвідки Міністерства оборони України ідентифікували особовий склад управління та командування підрозділів 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії (ВБАД) командування дальньої авіації військово-повітряних сил військово-космічних сил ЗС РФ (в/ч 06987, аеродром базування «Енґельс», Саратовська область), причетних до ракетних ударів по цивільній інфраструктурі України. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

До складу 22 ВБАД входять 121-й та 52-й важкі бомбардувальні авіаційні полки (ВБАП):

121 ВБАП – в/ч 85927, аеродром базування «Енґельс» Саратовської області, стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160;

52 ВБАП – в/ч 33310, аеродром базування «Шайковка» Калузької області, дальні бомбардувальники Ту-22М3.

Також встановлено особовий склад дивізії, безпосередньо причетний до планування, організації та здійснення обстрілів території України крилатими ракетами повітряного базування Х-22/Х-32 (Ту-22М3) та Х-101/Х-555/Х-55 (Ту-95МС/Ту-160).

Повідомляється, що саме ці льотчики є відповідальними за численні жертви і руйнування в Україні внаслідок злочинного ракетного терору, який вони проводять з території РФ.

Зі списком ідентифікованих російських воєнних злочинців можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, Головне управління розвідки ідентифікувало 36 росіян, які причетні до ударів ракетами «Кинджал» по Україні. Крім того, розвідники ідентифікували сім офіцерів з-поміж технічного персоналу полку.

44 окремий авіаційний полк особливого призначення дальньої авіації (в/ч 83122) було сформовано 1 грудня 2021 року. Місце постійної дислокації – аеродром «Саваслейка» Нижньогородської області РФ. Полк має двохескадрильну структуру, штатно до 24 літаків – винищувачів-перехоплювачів дальньої дії МіГ-31К.

Як повідомлялося, одною з найбільш поширених причин повітряних тривог по всій Україні є зліт винищувачів МіГ-31К з аеродрому в селі Саваслейка Нижньогородської області РФ. Ці літаки можуть нести на собі ракети «Кинджал», які важко перехопити системам ППО. Попри використання високотехнологічної зброї у Саваслейці, само село є дуже занедбаним.

До слова, у Росії залишилося 45 одиниць нових крилатих ракет Х-69, якою раніше окупанти знищили найпотужнішу електростанцію Київщини Трипільську ТЕС.