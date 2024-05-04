Польща заінтригувала заявою щодо відправки військ в Україну

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що не слід відкривати всі карти перед Путіним

Російського диктатора Володимира Путіна варто поставити в таку ситуацію, коли він не знатиме, чого чекати від Європи

Російського диктатора Володимира Путіна варто поставити в таку ситуацію, коли він не знатиме, чого чекати від Європи. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє RMF 24.

Посилаючись на слова президента Франції Еммануеля Макрона про те, що він нічого не виключає, коли йдеться про присутність західних військ в Україні, Сікорський оцінив, що правильно поставити Путіна в ситуацію, коли він не впевнений, що Захід буде робити, замість того, щоб заздалегідь виключати певні варіанти розвитку подій.

Відповідаючи на запитання, чи розглядає Польща можливість відправки своїх військ, він сказав, що Міноборони не розкриватиме карти.

«Ми не будемо розкривати наші карти. Нехай диктатор Путін думає про те, що ми будемо робити. Ми витрачаємо на оборону найбільшу частину нашого ВВП в НАТО – 4%, і ми можемо витратити більше наступного року», – наголосив Сікорський.

Нагадаємо, у Польщі створено Раду з питань співпраці з Україною – громадський орган, який займатиметься двосторонніми відносинами й питанням відбудови. Уповноважений уряду Польщі пояснив, що ідея полягає у створенні інституції, «яка буде застосовувати більш цілісний підхід до польсько-українських відносин».

До слова, Угорщина блокує надання Польщі з європейського бюджету €450 млн компенсації за надану раніше Україні зброю, що ускладнює передачу Варшавою чергових пакетів військової допомоги Києву.