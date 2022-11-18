Петиція про позбавлення Бойка звання Героя України набрала потрібні 25 тис. голосів
Бойко був обраний до парламенту від нині забороненої партії ОПЗЖ
18 листопада петиція щодо позбавлення народного депутата Юрія Бойка звання Героя України набрала понад 25 тис. голосів, йдеться на сайті «Чесно».
На початку політичного сезону виявилося, що Юрій Бойко досі є Героєм України. Після того, як це стало відомо, громадянин України лейтенант ЗСУ Андрій Гайдай ініціював петицію.
Звання Бойку дав президент Леонід Кучма у 2004 році. Тоді Бойко очолював НАК «Нафтогаз» і домовився про газові заборгованості перед Росією та Туркменістаном. В указі це сформульовано так: за визначні особисті заслуги перед Українською державою у розвитку паливно-енергетичного комплексу, багаторічну самовіддану працю.
Тепер петицію має розглянути президент України Володимир Зеленський.
Нагадаємо, нардепа Юрія Бойка, голову депутатської групи «Платформа за життя та мир», помітили 25 серпня у Карлових Варах у Чехії.
Речник нардепа відповів, що 63-річний Бойко «взяв відпустку за власний рахунок з 22 по 29 серпня», а у Карлових Варах перебуває на лікуванні.
У червні Восьмий апеляційний адмінсуд заборонив діяльність політичної партії «Опозиційна платформа – За життя».
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