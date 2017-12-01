Чому українці не літають літаками (дослідження)

Бар’єри між Україною та ЄС у вимірі цивільної авіації. Результати опитування та інфографіка

6 грудня у Львові під час круглого столу «Відкрите небо – відкриття можливостей» було презентовано результати проведеного на замовлення ГО «Європа без бар’єрів» всеукраїнського опитування громадян щодо користування авіаційним транспортом, зокрема в європейському напрямку. Відповіді на питання свідчать: українці



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Бар’єри між Україною та ЄС у вимірі цивільної авіації. Результати опитування та інфографіка

6 грудня у Львові під час круглого столу «Відкрите небо – відкриття можливостей» було презентовано результати проведеного на замовлення ГО «Європа без бар’єрів» всеукраїнського опитування громадян щодо користування авіаційним транспортом, зокрема в європейському напрямку.

Відповіді на питання свідчать: українці мало подорожують повітрям, головні стримуючі фактори – ціна і надання переваги іншим видам транспорту, безвізовий режим і прихід дешевих перевізників можуть збільшити пасажиропотік у рази, а дешеві перевізники у розумінні українців – це до тисячі гривень.

Біометрика – молодіжна і популярна

Станом на листопад 2017 року 12,6% громадян України мали новий біометричний закордонний паспорт, що майже удвічі більше, ніж показало опитування у червні (7%).

При цьому, хоча більше половини опитаних (56%) поки не збираються оформлювати біометричний закордонний паспорт, 8,4% збираються це зробити протягом року, а ще 24,8% – збираються, але згодом.

Найбільше біометричних паспортів у молоді – майже 19%, тоді як серед людей, яким за 60 років, їх лише 5%.

Ще 21,2% респондентів мають закордонні паспорти старого зразка. Таким чином, разом близько третини українців мають закордонні паспорти. Найбільше людей без будь-якого закордонного паспорта у Центрі (74,1%) і на Півдні (73,3%). Найменше – на Заході (49,8%).

Подорожі до ЄС – у тренді

За останні 2 роки в країнах ЄС були лише 11,8% українців. Найбільша частка з них відвідали ЄС 1 раз (40,6%) або двічі (28,6%).

За регіонами найчастіше – понад 20% – їздили до ЄС з західних областей. За віком найбільшу частку респондентів, які їздили до ЄС, складають люди віком від 30 до 44 років – таких майже 20%

Однак про плани відвідати ЄС наступного року заявили вже 19,1% опитаних.

Найбільше людей планують відвідати ЄС на Заході (33,2%), найменше – на Півдні (11,4%). Найбільше планують відвідати ЄС у віковій категорії 18-29 років (31%).

Повітряний шлях – усе ще рідкість

Авіаційним транспортом для відвідин ЄС за останні два роки скористалися 41,4% від загальної кількості подорожніх (11,8%). Тобто лише приблизно 5% українців літали до ЄС за останні два роки.

Увага! Відсоток від частки! Ці цифри є відсотком від загальної кількості тих, хто подорожував до ЄС. Тут найцікавішим є те, що традиційно наймобільніші мешканці західних регіонів літають до ЄС найменше (22,2%), що, імовірно, можна пояснити близькістю кордону, а Сходу – найбільше (75,1%).

Водночас збираються скористатися авіаційним транспортом наступного року 11% опитаних, більше ніж удвічі більше, ніж літало до ЄС протягом минулих двох років.

Туризм, робота і робота

Майже половина з тих, хто збирається відвідати ЄС наступного року* (Увага! Відсоток від частки!), хоче поїхати як турист (49,4%), у робочих справах (17,8%) і для працевлаштування (16,8%).

Водночас, якщо брати тих, хто подорожував до ЄС повітрям за останні два роки, «туристів» тут було 75,9%, у справах летіло 15,2% від таких респондентів, а для працевлаштування – тільки 3,8%.

На літаки не пускають ціни

Серед причин некористування авіаційним транспортом найпопулярнішою є вища ціна квитка порівняно з наземними видами транспорту. Також суттєва частка опитаних повідомила, що «взагалі не користується авіаційним транспортом» чи надає перевагу автомобілю перед літаком. Ще однією причиною є те, що найближчий аеропорт не має прямого сполучення з точкою призначення.

Найважливішим фактором вибору квитків на літак більшість (42,8%) вважає його низьку вартість, пряме сполучення (20.7%), і комфортність умов польоту (18%) .

Ціна квитка на літак не вище 1000 грн

Більшість опитаних (43,6%) не готова платити за квиток на літак до ЄС більше тисячі гривень. 28,7% вважають, що можуть собі дозволити заплатити за подорож таким літаком не більше 500 грн, ще 14,9% – що від 500 до 1000, і 5,4% готові заплатити від 1000 до 2000 гривень. Майже половина (48, 6%) вагаються з відповіддю.

Безвіз і лоукости сприяють руху

11,8% опитаних заявили, що не користувалися авіаційним транспортом, але планують ним скористатися після запровадження безвізового режиму. 12,8% респондентів, які ніколи не літали, готові це зробити у разі появи на ринку лоукостів.

Найбільше таких на Заході та Сході (по 16%), найменше – у Центрі (8%).

Інфографіка

Дослідження провели Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення ГО «Європа без бар’єрів» з 23 жовтня по 5 листопада 2017 року. Було опитано 1614 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком АР Крим і окупованих територій Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,6%.

Проект виконується під егідою Української Національної Платформи Форуму Громадянського суспільства Східного Партнерства за сприяння Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження» в рамках грантового компоненту проекту «Громадська синергія». Окремі думки, озвучені у публікаціях та під час заходів, є особистою позицією авторів/спікерів і необов’язково відображають точку зору Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження»

Джерело: europewb.org.ua