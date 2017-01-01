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    Михайлюк та його «Канзас» зазнали першої поразки у сезоні

    Український баскетболіст відзначився вісьмома набраними очками
    Цієї ночі гравець збірної України U-20 та університету Канзасу Святослав Михайлюк зіграв свій восьмий офіційний матч в якості старшокурсника у США. У матчі проти «Вашингтону» підопічні Біла Селфа продемонстрували надзвичайно низький як для себе відсоток реалізації дальніх кидків (25%). У підсумку вони програли з рахунком 65:74,
    • Сьогодні, 10:37
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    Український баскетболіст відзначився вісьмома набраними очками

    Цієї ночі гравець збірної України U-20 та університету Канзасу Святослав Михайлюк зіграв свій восьмий офіційний матч в якості старшокурсника у США.

    У матчі проти «Вашингтону» підопічні Біла Селфа продемонстрували надзвичайно низький як для себе відсоток реалізації дальніх кидків (25%).

    У підсумку вони програли з рахунком 65:74, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

    Вихованець «Черкаських Мавп» провів на паркеті 38 хвилин, за які заробив 8 балів (1/4 двоочковий, 2/8 триочкові), виконав 2 підбирання та віддав 4 результативні передачі при трьох втратах та п’яти фолах.

    Свій наступний матч «Джейгокс» відіграють 10 грудня проти «Арізони Стейт».

    Ця гра має стати надзвичайно цікавою для українського глядача, адже на паркеті у Лоуренсі зустрінуться два українці: Святослав Михайлюк зіграє за «Канзас», а Віталій Шибель буде виступати у формі «Арізони».

    Раніше Михайлюк став автором унікального рекорду в NCAA.

    США українці баскетбол командні ігрові види спорту
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