Рейтинг роботодавців України – 2017: хто займає лідируючі позиції і чому (прес-конференція)
- Сьогодні, 11:02
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Фото з відкритих джерел
Учасники прес-конференції говоритимуть про тенденції на ринку праці України
Сьогодні, 7 грудня, об 11:00 в прес-центрі «Главкома» відбудеться прес-конференція на тему: «Рейтинг роботодавців України – 2017: хто займає лідируючі позиції і чому»
Запрошені гості:
- Ірина Брицька, директор з маркетингу Headhunter Україна,
- Наталія Дороніна, Начальник департаменту управління персоналом lifecell.
Учасники прес-конференції говоритимуть про результати дослідження «Рейтинг роботодавців України – 2017»,критерії привабливості компанії, як роботодавця, співвідношення понять «продуктовий бренд» і «бренд роботодавця», тенденції на ринку праці України в контексті питання взаємодії «співробітник – роботодавець».
Трансляцію прес-конференції можна подивитись тут: