Рейтинг роботодавців України – 2017: хто займає лідируючі позиції і чому (прес-конференція)

Учасники прес-конференції говоритимуть про тенденції на ринку праці України

Сьогодні, 7 грудня, об 11:00 в прес-центрі «Главкома» відбудеться прес-конференція на тему: «Рейтинг роботодавців України – 2017: хто займає лідируючі позиції і чому» Запрошені гості: Ірина Брицька, директор з маркетингу Headhunter Україна, Наталія Дороніна, Начальник департаменту управління персоналом lifecell.