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    Рейтинг роботодавців України – 2017: хто займає лідируючі позиції і чому (прес-конференція)

    Учасники прес-конференції говоритимуть про тенденції на ринку праці України
    Сьогодні, 7 грудня, об 11:00 в прес-центрі «Главкома» відбудеться прес-конференція на тему: «Рейтинг роботодавців України – 2017: хто займає лідируючі позиції і чому» Запрошені гості: Ірина Брицька, директор з маркетингу Headhunter Україна, Наталія Дороніна, Начальник департаменту управління персоналом lifecell.
    • Сьогодні, 11:02
    • Розсилка
    Фото з відкритих джерел
    Фото з відкритих джерел

    Учасники прес-конференції говоритимуть про тенденції на ринку праці України

    Сьогодні, 7 грудня, об 11:00 в прес-центрі «Главкома» відбудеться прес-конференція на тему: «Рейтинг роботодавців України – 2017: хто займає лідируючі позиції і чому»

    Запрошені гості:

    • Ірина Брицька, директор з маркетингу Headhunter Україна,
    • Наталія Дороніна, Начальник департаменту управління персоналом lifecell.

    Учасники прес-конференції говоритимуть про результати дослідження «Рейтинг роботодавців України – 2017»,критерії привабливості компанії, як роботодавця, співвідношення понять «продуктовий бренд» і «бренд роботодавця», тенденції на ринку праці України в контексті питання взаємодії «співробітник – роботодавець».

    Трансляцію прес-конференції можна подивитись тут: 

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