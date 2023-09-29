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Данілов про легалізацію зброї: кожен вдома повинен мати кулемет

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Данілов про легалізацію зброї: кожен вдома повинен мати кулемет
Данілов наголосив, що повинні бути правила поводження зі зброєю й її використання
фото: скріншот з відео

На думку секретаря РНБО, наявність вдома зброї допоможе українцям почуватися більш захищено

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що кожен українець повинен мати вдома зброю, адже такого сусіда як Росія «ми нікуди не відсунемо». Про це Данілов повідомив в інтервʼю Наталії Мосейчук. 

Секретар РНБО висловився щодо перспектив майбутніх відносин з Росією та легалізації зброї. 

«Я прихильник того, що ми ж Росію нікуди не відсунемо від своїх кордонів. Ми постійно маємо бути готові до будь-яких процесів, і кожен повинен мати вдома кулемет для того, щоб захищати», – заявив Данілов. 

На думку секретаря РНБО, наявність вдома зброї допоможе українцям почуватися більш захищено у разі виникнення збройних конфліктів у майбутньому. 

Також Олексій Данілов наголосив, що, звісно, повинні бути правила поводження зі зброєю й обережне використання. 

Нагадаємо, в Україні з червня працює Єдиний реєстр зброї. Там можна в електронному форматі подати заявку на отримання дозволу на зброю, прикріпивши необхідні документи.

До слова, секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що два його сини служать у лавах Збройних сил України.

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Теги: Олексій Данілов зброя війна українці росія

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