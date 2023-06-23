В Україні запрацював Єдиний реєстр зброї: що змінилося

Через реєстр можна буде отримати інформацію про свою зареєстровану зброю

Реєстр допоможе автоматизувати облік зброї

З 23 червня в Україні починає функціонувати Єдиний реєстр зброї. У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що він допоможе автоматизувати облік зброї та зробити отримання дозволів зручним і доступним для пересічних громадян.

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Громадяни зможуть легко отримувати інформацію про свою зареєстровану зброю, якщо виникне така необхідність. Реєстр також допоможе автоматизувати облік зброї.

Що зміниться після запровадження Єдиного реєстру зброї

Єдиний реєстр зброї передбачатиме створення електронних кабінетів. Відтепер українці зможуть отримати послугу, не виходячи з дому, подаючи документи через «Єдине вікно громадянина» або у магазині з продажу зброї.

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Порядок отримання цифрових послуг у сфері обігу зброї

Як подавати документи на отримання дозволу на зброю через «Єдине вікно громадянина»:

авторизуватися на порталі «Єдине вікно громадянина»;

оформити заявку, прикріпити пакет необхідних документів, додати сканкопії;

завірити копії електронним підписом;

надіслати заявку

Для того, щоб оформити заявку через магазин треба:

особисто звернутися до магазину;

надати пакет необхідних документів;

дочекатися опрацювання заяви.

Раніше стало відомо, що в Україні запрацює Єдиний реєстр зброї, який спростить систему придбання та її продажу.

Тепер у кожного громадянина буде свій електронний кабінет з повною інформацією про його зброю, про терміни перереєстрації, про перевірки, відмітки купівлі-продажу. А при купівлі зброю можна буде вибрати та замовити, не заходячи ані в підрозділи дозвільної системи, ані в магазин. Відтак буде максимально спрощена система придбання та продажу зброї.

Основна мета Єдиного реєстру – щоб вся зброя, яка є на руках у громадян, а це 1,3 млн одиниць, була в реєстрі. Це ж стосуватиметься і нової зброї, яка надходитиме в Україну.