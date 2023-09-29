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Чи затягнеться війна в Україні: Данілов прокоментував заяви союзників

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Чи затягнеться війна в Україні: Данілов прокоментував заяви союзників
За словами Данілова, головне завдання України зараз – тримати стійкість, не впадати в сум та не панікувати
фото: скріншот з відео

Данілов заявив, що йому складно коментувати слова західних союзників про терміни закінчення війни в Україні

Якщо Україна зупиниться на цьому етапі війни – тоді на нашій країні відіграються всі, й не лише російський диктатор Володимир Путін. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова в інтерв'ю Наталі Мосейчук.

«Нам до цього часу ніхто не може дати чітко відповідь на питання що таке наша перемога», – сказав Данілов.

Данілов заявив, що йому складно коментувати слова західних союзників про терміни закінчення війни в Україні, оскільки він не знає, з урахуванням яких аналітичних даних партнери дають такі прогнози.

Секретар РНБО зазначив, що ніде не чув про те, що наші партнери підтримуватимуть Україну до самої перемоги. Лише наголошення на тому, що «Захід нас підтримуватиме у наших самостійних рішеннях».

«Нам треба чітко розуміти – вони з нами йдуть до перемоги чи вони з нами йдуть певний проміжок часу, а потім будуть дивитися і робити ті чи інші висновки», – наголосив секретар РНБО.

Данілов також зазначив, що наразі у Росії та у світі відбуваються події «точно на нашу користь».

«Я хочу сказати, в житті часто відбуваються події, їх по-різному називають. Хтось називає «чорним лебедем». Такі події обов'язково будуть відбуватися, вони обов'язково будуть відбуватися і в Росії, й у світі. І це буде впливати на багато процесів», – додав Данілов.

За словами Данілова, головне завдання України зараз – тримати стійкість, не впадати в сум та не панікувати, а боронити свою державу, звільняти її від агресора.

«Тому що, якщо ми зупинимося на цьому шляху – тоді відіграються на нас всі, й не тільки Путін. Ми живемо дуже складному, непростому світі й ми сьогодні бачимо, що інколи навіть у країн-партнерів політична доцільність переважає ті чи інші речі, які ми називаємо «цінності», – наголосив секретар РНБО.

Нагадаємо, Данілов пояснив, що може стати точкою перелому у війні.

До слова, секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що два його сини служать у лавах Збройних сил України.

Теги: війна Олексій Данілов РНБО

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