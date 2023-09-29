Чи затягнеться війна в Україні: Данілов прокоментував заяви союзників

За словами Данілова, головне завдання України зараз – тримати стійкість, не впадати в сум та не панікувати

Данілов заявив, що йому складно коментувати слова західних союзників про терміни закінчення війни в Україні

Якщо Україна зупиниться на цьому етапі війни – тоді на нашій країні відіграються всі, й не лише російський диктатор Володимир Путін. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова в інтерв'ю Наталі Мосейчук.

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«Нам до цього часу ніхто не може дати чітко відповідь на питання що таке наша перемога», – сказав Данілов.

Данілов заявив, що йому складно коментувати слова західних союзників про терміни закінчення війни в Україні, оскільки він не знає, з урахуванням яких аналітичних даних партнери дають такі прогнози.

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Секретар РНБО зазначив, що ніде не чув про те, що наші партнери підтримуватимуть Україну до самої перемоги. Лише наголошення на тому, що «Захід нас підтримуватиме у наших самостійних рішеннях».

«Нам треба чітко розуміти – вони з нами йдуть до перемоги чи вони з нами йдуть певний проміжок часу, а потім будуть дивитися і робити ті чи інші висновки», – наголосив секретар РНБО.

Данілов також зазначив, що наразі у Росії та у світі відбуваються події «точно на нашу користь».

«Я хочу сказати, в житті часто відбуваються події, їх по-різному називають. Хтось називає «чорним лебедем». Такі події обов'язково будуть відбуватися, вони обов'язково будуть відбуватися і в Росії, й у світі. І це буде впливати на багато процесів», – додав Данілов.

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За словами Данілова, головне завдання України зараз – тримати стійкість, не впадати в сум та не панікувати, а боронити свою державу, звільняти її від агресора.

«Тому що, якщо ми зупинимося на цьому шляху – тоді відіграються на нас всі, й не тільки Путін. Ми живемо дуже складному, непростому світі й ми сьогодні бачимо, що інколи навіть у країн-партнерів політична доцільність переважає ті чи інші речі, які ми називаємо «цінності», – наголосив секретар РНБО.

Нагадаємо, Данілов пояснив, що може стати точкою перелому у війні.

До слова, секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що два його сини служать у лавах Збройних сил України.