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Чому РФ не змогла відбити атаку дронів на аеродром у Пскові: припущення ISW

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Чому РФ не змогла відбити атаку дронів на аеродром у Пскові: припущення ISW
Вибух у російському Пскові
фото з соцмереж

Російські пропагандисти та воєнкори розкритикували владу за нездатність захистити територію та військові об'єкти

Протиповітряна оборона РФ, ймовірно, зосереджена на прикритті Москви і тому не помітила масштабну атаку безпілотників на аеродром у Пскові. Таку думку висловили в Інституті вивчення війни (ISW).

За словами російських воєнкорів, по аеродрому Пскова вдарили більше 20 безпілотників. Російські джерела, у тому числі міноборони, заявили, що системи ППО та РЕБ також збивали українські дрони над Орловською, Тульською, Воронезькою, Рязанською, Калузькою, Брянською та Московською областями.

«Мер Москви Сергій Собянін заявив, що російські засоби ППО відбили масований удар українських безпілотників по Центральному федеральному округу (велика адміністративна одиниця, що включає Москву, але не Псков) і що принаймні один із дронів прямував у бік Москви. Це дозволяє припустити, що російська влада, можливо, спочатку вважала, що українські сили мали намір завдати удару по Москві чи регіону навколо неї. Російські сили, ймовірно, зосередили свою ППО на прикритті Москви і якимось чином не помітили незвичайно велику кількість українських дронів, які завдали удару по аеродрому Пскова», – зазначають аналітики.

Крім того, російські пропагандисти та воєнкори розкритикували владу за нездатність захистити територію та військові об'єкти. Один із прокремлівських блогерів заявив, що російська ППО так і не адаптувалася до захисту від ударів українських безпілотників, що повторюються.

Нагадаємо, у ніч на 30 серпня у районі псковського аеродрому пролунали вибухи в районі аеродрому «Хрести».  Унаслідок атаки безпілотників пошкоджено чотири військові літаки Іл-76

Поблизу аеропорту дислокується 334-й військово-транспортний полк. Він є аеродромом спільного базування: як цивільних, і військових літаків.

За попередніми даними, в атаці на псковський аеропорт брало участь понад 10 безпілотників.

Теги: росія безпілотник Україна війна

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