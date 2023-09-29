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Данілов заявив, що два його сини служать у ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Данілов заявив, що два його сини служать у ЗСУ
фото з відкритих джерел

Раніше секретаря РНБО звинувачували в тому, що його сини нібито за кордоном

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що два його сини служать у лавах Збройних Сил України. Про це він повідомив в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

Зазначимо, що раніше в мережі активно поширювалася інформація про те, що сини Данілова призовного віку нібито перебувають за кордоном.

Данілов наголосив, що він точно знає, де його діти і чим займаються.

«Звідки ви знаєте, де мої діти? Коли виходить людина і починає щось там розповідати. Ну, звідки тобі це взагалі відомо? Діти жартують, кажуть, що приїжджають до мене з Парижа, Лондона, Майямі», – каже він.

За словами секретаря РНБО, двоє з його синів служать у лавах Сил оборони.

«У одного Париж – це військова частина, у другого – частина територіальної оборони під Києвом у селі», – додав він.

Нагадаємо, триває 583-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 21 бойове зіткнення.

Теги: РНБО ЗСУ війна Олексій Данілов

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