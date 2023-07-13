Данілов просить інформацію в НАТО, щоб виконати його «домашнє завдання»

За словами Данілова, Україна вже відповідає стандартам НАТО по декількох критеріях

Данілов закликав НАТО надати інформацію про українських корупціонерів за кордоном

Члени НАТО мають надати імена українських корупціонерів, які ховають гроші на банківських рахунках у країнах Альянсу. Адже для членства в НАТО Україні потрібно побороти корупцію. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

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«Звичайно, ми б з вами хотіли, щоб все вирішувалося швидко, але життя не просте, нам треба виконати домашнє завдання для того, щоб стати членами Альянсу», – сказав Данілов.

Відповідаючи на питання щодо того, коли союзники нададуть Україні конкретні вимоги для вступу до Альянсу, секретар РНБО зазначив, що «ми дуже швидко дізнаємося, про що йдеться».

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«Ви знаєте, що нам періодично закидають питання відносно корупції. Я б хотів, щоб члени НАТО надали нам імена українських корупціонерів, які ховають гроші на банківських рахунках саме у країнах Альянсу», – наголосив секретар РНБО.

Данілов додав, що Україна вже відповідає стандартам НАТО по декількох критеріях.

«Те, що стосується військового складника, – ми 100% готові бути у НАТО, ми розпочали перехід на натівське озброєння, цей процес рухається дуже швидко», – зазначив секретар РНБО.

Нагадаємо, президент Зеленський різко розкритикував позицію країн-членів Альянсу, коли дізнався, який документ готується до ухвалення. Він назвав відсутність запрошення України в НАТО через невизначеність – слабкістю. Натомість, як зазначає представниця Держдепу США Андреа Калан, у підсумковому комюніке чітко написано – Україна стане членом НАТО. Північноатлантичний альянс стоятиме пліч-о-пліч з Україною у довготривалій перспективі.

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До слова, Вільнюський саміт НАТО показав, наскільки далеко повномасштабне вторгнення відкинуло Росію від початкових цілей, заради яких починалася агресія проти України.