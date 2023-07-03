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«НАТО – нездійсненна мрія»: турецький парламентар накинувся із критикою на Швецію

Ірина Озтурк
glavcom.ua
«НАТО – нездійсненна мрія»: турецький парламентар накинувся із критикою на Швецію
У Туреччині негативно сприймають Швецію у контексті вступу до НАТО
фото:trthaber

Спікер парламенту Туреччини Нуман Куртулмуш: «Швеція повинна припинити підтримувати тероризм, а Туреччина має припинити захищати своїх ворогів»

Спікер парламенту Туреччини Нуман Куртулмуш критично висловився щодо можливості вступу Швеції до НАТО, і назвав це поки що мріями. Про це він сказав в інтерв'ю газеті Milliyet.

Куртулмуш назвав нездійсненною мрією для Швеції вступ до НАТО. Він наголосив, що Стокгольм відмовляється виконувати вимоги Анкари. Політик також нагадав, що між Туреччиною, Швецією та Фінляндією діє потрійна угода.

«Вибачте, але Туреччина – країна, яка відповідає за слова. Що б вона не сказала, що б не пообіцяла, вона виконує, але ми також хочемо, щоб наші опоненти дотримувалися свого слова. Для Швеції, яка не виконує своїх обіцянок, чекати на членство в НАТО – просто нездійсненна мрія», – зазначив парламентар.

Куртулмуш висловив думку, що расистські течії пригнічують помірковану політику Європи та отруюють політичну мову та менталітет Європи. «Ще одна проблема, яка розвивається з ксенофобією, це ісламофобія. Це легко дається деяким політикам. Але це робить політику в Європі політикою, побудованою на мові ворожнечі», – розкритикував турецький політик.

Куртулмуш додав, що Туреччина перебуває під сильним тиском на тлі процесу вступу до НАТО Швеції, «яка підтримує та приховує терористичні організації».

«Туреччина, з іншого боку, не зробить жодного кроку в цьому питанні, поки не буде реалізовано те, чого вона вимагає. Дії Швеції несумісні з розумом,  і розумінням відповідальної держави.  Швеція повинна припинити підтримувати тероризм, а Туреччина має припинити захищати своїх ворогів», – сказав він.

Спікер парламенту Туреччини також додав, що Фінляндія зробила крок, а Туреччина виконала свої зобов'язання щодо вступу до НАТО. «Але те, що ми говоримо, що це станеться з Фінляндією, не означає, що ми скажемо, що це станеться і зі Швецією. Швеція сама повинна зробити своє домашнє завдання. Вона має запобігти цим провокаційним діям, вона має видати лідерів ворожих Туреччині терористичних організацій», – закликав Куртулмуш.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провели переговори в Анкарі. Столтенберг та Ердоган обговорили, серед іншого, саміт Альянсу у Вільнюсі та заявку Швеції до НАТО.

За словами Столтенберга, Швеція ще має час вступити до НАТО до саміту у Вільнюсі. Він вже наголошував, що Швеція задовольнила вимоги Туреччини і що Швеція має бути прийнята в члени НАТО якнайшвидше. Також на недільній прес-конференції Столтенберг сказав, що з нетерпінням чекає на можливість вітати Швецію як члена НАТО.

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Теги: Туреччина Швеція НАТО Фінляндія Єнс Столтенберг

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